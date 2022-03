Las audiencias de 'Sálvame' llevan resintiéndose desde el verano de 2021, acusando la llegada de nuevos productos a la competencia. Precisamente por esa razón, Mediaset decidió tomar diversas medidas para intentar reflotar la situación, como la salida de David Valldeperas como director, siendo sustituido por Óscar Cornejo. Ante esta noticia, Jorge Javier Vázquez se apresuró a ironizar con la presencia del catalán.

David Valldeperas y Jorge Javier Vázquez, en 'Sálvame naranja'

"Tengo un lío en la cabeza... ¿A ti no te habían despedido?", preguntó el presentador tirando de sarcasmo. A continuación, Valldeperas comenzó a dar explicaciones, aunque sin nitidez en el sonido: "¡Ya me han quitado hasta el micro!", comunicó. Jorge Javier esbozó una carcajada, instantes después de que Valldeperas asegurase estar haciendo "una huelga a la japonesa". Lo más sorprendente de esta conversación llegó cuando Vázquez comenzó a bromear.

Durante el particular tira y afloja que protagonizar, dieron a los espectadores una clave sobre la situación profesional a la que se enfrentaban: "¡Dame el micro!", insistía el todavía director. "¡Eh! Que ahora estás a mis órdenes...", replicó Jorge Javier, con un tono de voz de lo más cómplice. Ante esa afirmación, Valldeperas no dudó en responder lo siguiente: "Todavía no". Ambos dos parecían percatarse de lo que acababa de suceder, comenzando a reírse y balbucear al unísono mientras se sonrojaban.

De inmediato, Vázquez avisó a su compañero de trabajo: "Tú vas a hablar cuando yo lo diga", sentenció. Cuando consiguió arrebatar el micrófono de mano al presentador, reiteró: "Alberto y yo no nos vamos a mover de aquí". No obstante, estas palabras quedan lejos de desmentir su salida de la dirección como se apuntaba erróneamente desde las redes sociales, dejando entrever su posible nueva faceta como colaborador.

Revolución en Telecinco

Ante la importancia de esta noticia, el mismo David Valldeperas se apresuró a confirmar lo que había ocurrido durante el martes 22 de mayo. Dejar el cargo de director de 'Sálvame' no implicaba en ningún momento su salida de La Fábrica de la Tele, según declaró a Semana. Esta revolución en Mediaset se complementa con otra drástica decisión: Carlota Corredera abandonaba el programa tras trece años vinculada al formato vespertino.