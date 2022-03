'Sálvame' presenta una cabecera de lo más pasional al puro estilo 'Pasión de gavilanes'

'Sálvame' parodia la cabecera de 'Pasión de Gavilanes' donde aparecen diversas personalidades del mundo de Telecinco.

Mediaset

'Sálvame' ha tirado de chascarrillo para recrear la cabecera de 'Pasión de Gavilanes' a su más puro estilo, con escenas de lo más divertidas y comprometidas de los colaboradores, pues recopila momentos míticos de la historia del formato. Además, el programa de La Fábrica de la Tele ha querido darle su toque especial al ritmo de "¿Quién es ese hombre?", la canción mas representativa de la serie y que define muy bien los diferentes acontecimientos que suelen ocurrir en el programa.

Las diversas escenas no ha dejado indiferente a nadie, con sus principales protagonistas, con un Jorge Javier Vázquez y una Belén Esteban que juntan sus codos con una mirada cómplice, Kiko Hernández y Lydia Lozano peleándose de forma amorosa por un trozo de tarta, una Carmen Borrego gavilán total montada sobre un toro mecánico, o a Chelo García-Cortés al puro estilo parisino en albornoz con un glamour brillante. No nos podemos olvidar tampoco de Anabel Pantoja y su hermana diabólica Annabelle Pantoja, o de María Patiño y Terelu Campos, juntas como siempre entre risas. En definitiva, una cabecera original que no ha hecho más que confirmar que en un futuro es posible que nos pudiéramos encontrar con esta obra audiovisual al comienzo del programa.