Un descuido provoca que Anabel Pantoja enseñe los pechos en 'El tiempo del descuento'

La tercera gala de 'El tiempo del descuento' acabó con Anabel Pantoja muy feliz por haberse salvado de la expulsión frente a Hugo Castejón, uno de sus principales rivales en el reality. La colaboradora de 'Sálvame' estaba tan pletórica que quiso celebrar su permanencia durante una semana más en la casa de Guadalix dándose un baño en el jacuzzi junto al Maestro Joao.

Puede que Anabel no haya salido fuera esta noche, pero sus tetas si..#TdelDescuento27Epic.twitter.com/qSoKAIPWBQ — Sara ? (@SarySaruchi) 27 de enero de 2020

Ambos concursantes se lanzaron al agua y fue entonces cuando se abrió la camiseta de la sobrina de Isabel Pantoja, haciendo que sus pechos se vieran durante unos segundos. Kiko Jiménez, que también celebraba junto a ellos la permanencia de la concursante en el programa, avisó entre risas a la colaboradora de su descuido: "¡Ostias Anabel, las tetas!".

Pantoja intentó sujetar con fuerza su camiseta, para que no le jugase una mala pasada, pero no pudo evitar que su torso quedara al descubierto. Un momento que no ha pasado desapercibido para los espectadores del canal 24 horas ni para los seguidores del programa en redes sociales, que han comentado el desliz de la que fuera la primera concursante expulsada de 'GH VIP 7'.

Infracción por saltarse las reglas

Este incidente no fue el único momento desagradable que vivió Anabel Pantoja el pasado domingo 26 de enero, ya que durante la gala, Jorge Javier Vázquez le comunicó que recibiría un castigo por haber introducido comida del exterior, algo totalmente prohibido por las reglas del concurso. El castigo consistía en tener que llevar un disfraz de chorizo: "Vas a tener que estar así vestida por unas horas, cada día, durante una semana".