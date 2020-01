'Sálvame' no le renueva el contrato a Anabel Pantoja

Cuando pensábamos que el año 2020 había empezado para Anabel Pantoja de la mejor manera posible, ahora hemos sabido que no, la sobrina de Isabel Pantoja no arranca una buena temporada, en cuanto a lo profesional se refiere. Si en el terreno personal está totalmente feliz con su pareja e incluso prepara ya su boda, la celebrity se despide ahora de un trabajo fijo en las tardes de Telecinco y es que La Fábrica de la Tele ha optado por no renovarle el contrato en las distintas ediciones de 'Sálvame' en las que participa.

Anabel Pantoja en 'El tiempo del descuento'

Tal y como avanza en exclusiva Lecturas, la productora ha decidido no renovarle su contrato con el magacín diario que conducen Jorge Javier Vázquez, Paz Padilla, Carlota Corredera y Kiko Hernández. Pero, ¿por qué sigue apareciendo entonces? Pues bien, la respuesta es muy sencilla: simplemente se la llamada cuando está de actualidad. Es decir, la factoría solicita su presencia en plató cuando hay un asunto relacionado con su familia. De esta forma, La Fábrica de la Tele se garantiza su presencia en temas de los Pantoja pero cuando su familia no está de actualidad prefiere no contar con ella en el magacín.

Lo bueno para Anabel Pantoja es que tanto su tía como sus primo suelen estar siempre de actualidad, ya sea por sus trabajos en el mundo de la televisión o la música o por los conflictos que mantienen abiertos entre ellos. Por eso es previsible que veremos habitualmente a la sobrina Pantoja en el plató del espacio de Telecinco y La Fábrica de la Tele. Además, y tal y como se destaca en la publicación que avanza esta no renovación, Anabel ha aprovechado su paso por televisión para convertirse en imagen de varias marcas, especialmente en sus redes sociales. La chica está convirtiéndose poco a poco en una influencer, por lo que no sorprendería que su nuevo destino profesional sea precisamente ese, el hacerse un hueco en redes sociales para poder vivir de ello, como por ejemplo ha hecho Laura Matamoros, que ahora triunfa en Instagram y ha podido desvincularse por completo del "universo Telecinco".

Nueva oportunidad en 'El tiempo del descuento'

Más allá de su paso por 'Sálvame' y su trabajo en redes sociales, cabe recordar que su actual ocupación la encontramos en 'El tiempo del descuento'. Mediaset España y Zeppelin le han dado una nueva oportunidad en un reality tras ser la primera expulsada de la séptima edición de 'GH VIP'. Pantoja no pudo apenas disfrutar de la experiencia y ha sido ahora cuando ha podido vivir desde dentro la experiencia. La gran duda surge ahora y es que no sorprendería que esta termine convirtiéndose también la primera expulsada del nuevo espacio que Telecinco emite los domingos en prime time. En el caso que no lo sea, el espacio sería sin duda su gran fuente de ingresos para este inicio de 2020.