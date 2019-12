Lydia Lozano estalla contra sus compañeros de 'Sálvame' por defender a Anabel Pantoja: "Sois patéticos"

Las tardes en 'Sálvame' no suelen ser nada sencillas para Lydia Lozano y es que es innegable que la periodistas es una de las colaboradoras que peor lo pasa en el magacín producido por La Fábrica de la Tele. Precisamente, este viernes 6 de diciembre, esta vivió un dramático momento al ser acusada de hacerle la pelota a Anabel Pantoja. Tras intentar resistir durante varios minutos, Lozano no pudo más y terminó estallando contra la mitad de sus compañeros, rompiendo a llorar desconsoladamente. En definitiva, un episodio dramático más que esta ha vivido en el espacio y que bien seguro no será el último de su trayectoria en el espacio de Telecinco.

Lydia Lozano en 'Sálvame'

¿Por qué se critica a Lydia?

Kiko Hernández fue el primer rostro de 'Sálvame' que quiso cargar contra Lozano por su actitud con Anabel Pantoja. "Desde que ella llegó, aquí hay unos lametones de trasero que flipas y entre ellos están los de Lydia Lozano", afirmó el colaborador, que está convencido que la familia a la que pertenece esta tiene mucho que ver en la relación que algunos de sus compañeros mantienen con ella. Además, este piensa que esta unión entre ambas es más que interesada por parte de Lozano para además de acercarse a los Pantoja, lograr ir a la boda de Anabel el próximo año. "¿Ya te ha pedido que la invites a la boda?", le preguntó Hernández a Pantoja.

Belén Esteban y Kiko Matamoros no dudaron en sumarse a este comentario generalizado, y afirmaron que también están convencidos que Lozano se acerca a Anabel para poder acudir al enlace, el que sin duda será uno de los momentazos más esperados de la crónica social de nuestro país en 2020. Mientras, Anabel no dudó en defender a Lydia Lozano, afirmando que tienen una amistad verdadera, natural y nada interesada, una defensa que pocos colaboradores aceptaron. Por su parte, Lydia Lozano terminó estallando, tachando a sus compañeros de "patéticos". "No tenéis ni idea de la relación que yo tengo con Anabel", exclamó entre gritos la colaboradora.

La defensa de Anabel Pantoja

Pero la cosa no quedó ahí y es que en ese mismo instante, Hernández le reprochó que ella ha sido la primera en "poner a parir" a la familia Pantoja. Lozano se defendió afirmando que "eso es lo que valoro, que después de criticar a toda su familia siga siendo mi familia", y paralelamente Pantoja recordó que esas críticas las ha recibido también por parte de otros colaboradores y con ellos también se lleva bien. De esta forma, intentó hacer entender que lo que ha pasado con Lydia también ha pasado con otros rostros del universo 'Sálvame' pero a ellos no se les acusa de ser "pelotas" como sí sucede con la colaboradora de Telecinco.