Desirée Rodríguez ('GH 14'), desesperada y en la ruina: "Mi familia me da la espalda"

Desirée Rodríguez está en la ruina. Más conocida como Desy, esta joven trans participó en 'GH 14' y quedó tercera. Seis años después del final de su edición, la exconcursante ha decidido denunciar su absoluta quiebra económica. En declaraciones a El Español, Desy ha explicado que esta situación viene de lejos y achaca la culpa a sus familiares, a los que "repudia".

Mercedes Milá y Desirée en 'GH 14'

La exconcursante ha explicado que sus padres compraron un piso en Almería, lugar en el que vivían las hermanas de Desy y donde la familia veraneaba, para lo que rehipotecaron la vivienda familiar de Sevilla. Poco después, su madre se marchó con otro hombre vaciando las cuentas familiares y quedándose en el nuevo piso. "Se fue con el otro y nos dejó en la miseria más absoluta" afirma Desirée.

Los problemas solo empeoraron tras la inesperada muerte de su padre, cuando su familia la presionó para que renunciara a su parte de la herencia. "Me dijeron que había más deudas que beneficios", de esta forma consiguieron que renunciara a la casa familiar que ya estaba pagada. "Estoy en paro, no tengo dinero y mi familia una vez más me da la espalda", denuncia.

Una vida complicada

Este es un nuevo mal episodio en la vida de Desirée, que después de su paso por 'GH' comenzó una lucha contra su padre y una de sus hermanas en los platós. Posteriormente pasaría por el mundo del porno y se instalaría en un pequeño pueblo donde trabajó limpiando casas. Y volvió a ser noticia en 2018, al estar desaparecida durante días tras dejar una preocupante reflexión sobre la muerte en su cuenta de Instagram.