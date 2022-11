La desmedida cantidad que podría cobrar Omar Montes por actuar en el Mundial de Qatar

En medio de la polémica generada por el Mundial de Qatar 2022, se ha conocido la noticia de que Omar Montes formará parte del evento con una actuación en el Fan Festival. Pese a la controversia, el cantante asistirá a esta serie de conciertos asociados a la celebración del Mundial que funcionan además como reclamo turístico para los hinchas y durará cerca de un mes. Su participación tendrá lugar el 30 de noviembre en el parque Al Bidda.

Omar Montes

A pesar de que no se conoce oficialmente el pago que el juez de ' Idol Kids 2 ' recibirá por cantar en Qatar, sí se sabe que cantantes como Calvin Harris, tal y como aseguró ' Cuatro al día ', por lo que puede hacerse una estimación de su caché a percibir, pero teniendo en cuenta las diferentes magnitudes de los artistas. Precisamente, el parque Al Bidda en el que actuará viviódurante el partido inaugural Qatar - Ecuador por las aglomeraciones producidas para asistir a la emisión, que corrían el peligro de

La polémica en torno a la participación en el país árabe tiene que ver con las violaciones a los derechos humanos que se producen en sus fronteras, las restricciones impuestas a futbolistas y visitantes, así como la muerte de miles de trabajadores durante la construcción de estadios y zonas de entrenamiento para el Mundial. A pesar de la controversia que envuelve a la competición, el Mundial fue lo más visto en el día de su inauguración, con un 25,5% de audiencia en su emisión en La 1.

Chanel se baja del barco

El ganador de 'Supervivientes 2019' ha accedido a formar parte del Mundial frente al rechazo de otros artistas como Shakira o Chanel Terrero, a pesar de que su canción representa a la Selección Española en la competición. "Estoy de acuerdo con que Shakira no vaya a Qatar y yo no voy a ir por el mismo motivo", declaró en una entrega de premios pese a que en ningún momento se confirmó si iba a estar invitada. "No es la canción del Mundial, es mi segundo single que ha sido seleccionado para apoyar a la Roja", quiso aclarar también.