El desorbitado sueldo de Pedro Pascal en 'The Last of Us': ¿Cuánto cobra por episodio?

Desde que se anunció, la serie de 'The Last of Us' que prepara HBO junto a Neil Druckmann y Craig Mazin, productores ejecutivos y responsables del guion, se ha convertido en uno de los proyectos más esperados de la plataforma. Si a eso le sumamos que Pedro Pascal es el encargado de protagonizar la ficción, encarnando a Joel, las ganas y el 'hype' por ver el resultado aumentan de forma exponencial.

Pedro Pascal

De esta manera, la revista Variety ha realizado un informe en el que desvelan los mejores sueldos de los actores y actrices de la pequeña pantalla y lo cierto es que Pascal está entre los diez artistas mejor pagados, siendo así gracias a su participación en la adaptación televisiva del famoso videojuego. El chileno cobra 600.000 dólares por episodio y la primera temporada tiene diez capítulos, por lo que el intérprete se embolsa 6 millones de la moneda americana por dar vida a Joel.

Esta desorbitada cifra supera los 400.000 dólares que Henry Cavill cobra por cada capítulo de 'The Witcher' y también pasa por delante de la retribución económica de Alec Baldwin en 'Dr. Death', que oscila los 575.000 dólares por entrega. En la cabeza de la lista que ha resultado del informe nos encontramos con Chris Pratt, que cobra 1,4 millones de dólares por su papel en 'The Terminal List'.

¿De qué va?

El personaje que interpreta Pedro Pascal se llama Joel y es el protagonista masculino del popular videojuego de Sony. Joel es un hombre atormentado por el trauma y el fracaso del pasado que debe atravesar unos Estados Unidos devastados por la pandemia mientras protege a una niña llamada Ellie (Bella Ramsey) que podría ser la última esperanza de la humanidad.