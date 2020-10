Jon Favreau y Pedro Pascal abren la puerta a una película de 'The Mandalorian'

Desde hace años la televisión se ha equiparado al cine en términos de ambición, y la irrupción de Disney en el mundo del streaming ha contribuido a la hora de elevar la escala de las series. El lanzamiento de 'The Mandalorian' en noviembre de 2019 no solo sirvió como la mejor carta de presentación posible para Disney+, sino que revitalizó una franquicia sobreexplotada en su división cinematográfica. Con su segunda temporada, que se estrenará el 30 de octubre, la ficción creada por Jon Favreau pretende mantener más viva que nunca su apuesta por la creatividad y la diversidad de géneros, pero eso podría ser tan solo el comienzo en la nueva etapa de este legendario universo.

Pedro Pascal en un póster de 'The Mandalorian'

En febrero de 2020, el por aquel entonces máximo mandatario de Disney, Bob Iger, dejó entrever que 'The Mandalorian' podría dar lugar a diferentes spin-offs. Desde ese momento no se ha confirmado ninguno de ellos, aunque la segunda entrega traerá consigo la incorporación de personajes tan poderosos como Ahsoka Tano, que finalmente da el salto de la animación a la acción real de la mano de Rosario Dawson. Y a la espera de que la serie matriz se ramifique, ahora ha sido el turno de pronunciarse de Favreau y de su enmascarado protagonista, Pedro Pascal, que han reflexionado con Variety acerca del posible tránsito de 'The Mandalorian' entre diferentes medios.

Entonces, ¿habrá una película protagonizada por el pistolero? "Estamos abiertos a ello y emocionados por ver adónde nos lleva la historia. Tenemos esa flexibilidad, porque ya no hay reglas," ha asegurado Favreau, dejando claro que por ahora no tiene prisa por moldear el mundo del mandaloriano en forma de largometraje. Por su parte, Pascal ha afirmado que le "encantaría" protagonizar una película de 'The Mandalorian': "Creo que el trabajo que hemos hecho es tan hermoso que me encantaría que conformara una experiencia en la pantalla grande. Pero al mismo tiempo parece que funciona tan bien que no estoy seguro de querer que se vea corrompido por ningún cambio."

Otra temporada en marcha

La segunda entrega de 'The Mandalorian' terminó su rodaje justo antes del estallido global de la pandemia de coronavirus, por lo que la producción de Disney+ consiguió librarse del parón generalizado de la industria que tuvo lugar en marzo. Ahora, el equipo de la serie está inmerso en la misma incertidumbre que el resto de sus colegas, ya que la tercera entrega arrancará su producción a finales de año. "Estamos trabajando presuponiendo que podremos seguir adelante," ha reconocido Favreau, que antes nos brindará otra tanda de aventuras del nuevo ídolo galáctico.