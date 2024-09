Por Beatriz Prieto |

Apenas unos días después de que se anunciara todo un terremoto en los informativos de Telecinco con la incorporación de María Casado a la edición 'Informativos Telecinco Fin de Semana', José Ribagorda se despidió de la audiencia en la cita nocturna del domingo 15 de septiembre, en la que Leticia Iglesias y David Cantero también vivieron su último telediario como pareja.

Leticia Iglesias y David Cantero en su última edición de 'Informativos Telecinco' juntos

de la mano de dos excelentes profesionales, María Casado y David Cantero, a quienes les deseo todo lo mejor", arrancó Ribagorda, en pie, arropado por el logo de los informativos de la principal cadena de Mediaset España. ", e inicio con toda la ilusión del mundo una nueva, en esta, en mi casa, Mediaset", prosiguió el periodista, confirmando que permanecería en la compañía.

El madrileño afirmó que "aún me queda historia por escribir. Termino esta etapa reconfortado por el cariño y el respeto que me están llegando de todas partes", antes de agradecer a la audiencia "la confianza que siempre han puesto en mí para informarse". "He tratado de hacerlo siempre con el máximo rigor y la mayor honestidad posible, y también con sentimiento", añadió Ribagorda. El presentador también se mostró agradecido con "quienes apostaron por mí, especialmente a Pedro Piqueras, y a todo el extraordinario equipo del fin de semana, a las delegaciones, a los corresponsales y enviados especiales que, multiplicando esfuerzo y talento, han sido capaces de sacar adelante todos los muchos retos informativos a los que nos hemos enfrentado".

"Ha sido un honor"

"Y es que, como siempre digo: todo pasa en fin de semana. Y como dicen dos buenos amigos míos: lo que sucede, conviene. Nada más, de corazón, gracias y que tengan muy buena semana, y buenas noticias, que falta nos hacen a todos. Hasta siempre", remató el madrileño. Unas palabras que Ribagorda lanzaba justo después de que Cantero e Iglesias se despidieran como pareja de informativos, enviando "un abrazo" a su compañero, que este agradeció antes de iniciar su propia despedida.

La emotiva despedida de @joseribagorda, presentador de Informativos Telecinco Fin de Semana durante 18 años: "De corazón, gracias" > https://t.co/A2gR1SE22u pic.twitter.com/KfoucDsQdJ — Informativos Telecinco (@informativost5) September 15, 2024

La cariñosa despedida de David Cantero y @LeticiaIG en su último informativo juntos: "Ha sido un honor" > https://t.co/RuKezwmtXT pic.twitter.com/welXRojDcU — Informativos Telecinco (@informativost5) September 15, 2024

"Bueno, Leticia, llegó el último, entre los dos, o el penúltimo, porque nunca se sabe, ya ves cómo son las cosas. En cualquier caso, muchísima suerte y adelante", dedicó el primero. "Bueno David, gracias siempre por tu apoyo, por tu ejemplo. Ha sido un honor", dedicó Iglesias, tendiéndole la mano, para después dirigirse a la audiencia, a la cual dio las gracias "por su confianza" y a la que acompañará de nuevo, próximamente, en la edición semanal de las nueve de la noche, junto a Carlos Franganillo. "Nos vemos en breve, en unos días", concluyó Iglesias.