Así ha sido la emotiva despedida de Paloma del Río en el Mundial de Gimnasia Rítmica

La tarde del domingo 27 de agosto, se celebró la final del Mundial de Gimnasia Rítmica que, en Televisión Española, estuvo narrado por Paloma del Río y Almudena Cid. Una ocasión más especial que nunca, puesto que era la despedida de la veterana periodista en la que era su última retransmisión deportiva antes de su jubilación el próximo 5 de septiembre, y que concluyó con Del Río sumida en el llanto por la emoción.

Paloma del Río, emocionada ante las cariñosas palabras de Almudena Cid

Al comienzo de la retransmisión, en un momento de la competición,, en medio del público presente en el Pabellón Fuente de San Luis de Valencia. "Olé", celebró Cid, mientras se extendían los aplausos y vítores en honor de Del Río, quien saludó desde su lugar de trabajo. "Qué majos son", comentó la profesional, sobre. Ya tras retransmitir la plata del equipo español en la final de cinco aros, Del Río vivió a una sentida despedida que Cid inició pidiendo que tomara su mano: ", pero antes permíteme que te diga algo".

La exgimnasta señaló de su compañera que "has puesto la voz la vida de muchísimos deportistas, a los distintos deportes, especialmente minoritarios, durante estos 37 años de tu carrera profesional", aunque no sabía "hasta qué punto eres consciente de que muchos recurrimos a nuestra etapa deportiva para reencontrarnos y para ponernos en valor y volvernos a sentir competentes ante los golpes de la vida". "Y cuando lo hacemos, recurrimos a esos vídeos y ahí estás tú, estás ahora, estuviste y estarás siempre", añadía Cid, quien alabó los excelentes valores de Del Río, con los que "has contribuido a hacer un mundo mejor y una mejor sociedad".

"Yo me voy, señora mía, yo me voy.

Mi alma, no"

Lope de Vega



"Yo me voy; el alma, no"

"Creo que has estado cultivando muy bien hasta llegar a este momento", elogió Cid, puesto que "nosotros los deportistas creo que hemos podido enseñarte, desde nuestra humilde opinión, el difícil proceso inevitable de la jubilación, a través de nuestras carreras deportivas". "Y tú, a cambio, nos has regalado tu voz, que ha sido la banda sonora de todas nuestras vidas y carreras deportivas, que nos recuerdan quienes fuimos y quiénes somos", agradeció la locutora, con la voz ligeramente rota por la emoción.

Con la mano de Cid aún aferrada, Del Río se mostró muy agradecida con todos los compañeros que la habían acompañado durante tanto tiempo: "Con vuestros conocimientos he podido mejorar en mi profesión, nos hemos reído mucho y nos lo hemos pasado muy bien. Y es lo que espero que haya pasado estos años con cada retransmisión". "Como dice Lope de Vega (...): 'Yo me voy, señora mía, yo me voy; el alma, no'", prosiguió la periodista, quien agradeció a los espectadores su fidelidad con Televisión Española y los deportes minoritarios. "Se lo agradezco de todo corazón, durante toda esta travesía", remató Del Río, emocionada, iniciando así un aplauso de su compañera y los presentes.