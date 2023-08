Por Franc Recio Martínez |

Una de las voces míticas de las retransmisiones deportivas está a punto de retirarse. Tras más de 37 años narrando competiciones de todo tipo, especialmente 16 Juegos Olímpicos, Paloma del Río se jubila, pero antes ha recibido un homenaje a su trayectoria profesional. La Real Federación Española de Gimnasia ha querido reconocer su trabajo.

Homenaje a Paloma del Río

Este mismo domingo 27 de agosto, durante la final del Mundial de Gimnasia Rítmica, se producirá. La despedida será acompañada de la otra narradora del campeonato celebrado en Valencia, Almudena Cid, y se podrá seguir a partir de las 16:00 horas en RTVE Play.

Antes de la gran cita, la Real Federación Española de Gimnasia ha querido homenajearla en el recinto en el que se celebra el Mundial y ante toda la afición: "Paloma del Río ha ganado 9 Juegos Olímpicos de verano, 7 de invierno. Nos ha acercado las principales pruebas de gimnasia, patinaje o hípica en campeonatos mundiales y europeos. Es una de las mujeres pioneras en el periodismo deportivo en España y una defensora del deporte femenino en España. Su currículum es interminable", expresaban en representación de la institución.

GRACIAS, @PalomadelrioTVE ????



Este fue el homenaje que le rindió la @RFEGimnasia en pleno Mundial de Gimnasia Rítmica 2023, su última retransmisión.https://t.co/05rV9SBvfe pic.twitter.com/W7E7LlEZdF — RTVE Play (@rtveplay) August 25, 2023

Emoción visible

Antes de acabar sus palabras y hacerle entrega de una cuadro de recuerdo, el público gritaba el nombre de la periodista: "Te quieren, te queremos. Antes de que se retire queremos decirle todos juntos: "Gracias, Paloma". Visiblemente emocionada, del Río agradecía el apoyo recibido de parte de la afición: "He sido muy feliz haciendo las retransmisiones de gimnasia, me he reído mucho y me lo he pasado muy bien. Espero que os lo hayáis pasado tan bien como yo en esto 37, casi 38 años, narrando gimnasia".