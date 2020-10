Despiden a Alaina Pinto de sus informativos por participar en "Hubie Halloween", la película de Adam Sandler

Cuando a Alaina Pinto, la presentadora del canal de noticias de Boston WHDH, le propusieron hacer un cameo en la película "Hubie Halloween", no se esperaba que ese sería el motivo de su cese en la cadena de televisión. Supuestamente, la norteamericana ha sido despedida por esta razón, por haber participado en la película de Netflix que protagonizan Adam Sandler y Julie Bowen.

Alaina Pinto, en "Hubie Halloween"

A través de las redes sociales, Pinto ha sido la encargada de comunicar lo que ha ocurrido, empezando por: "A principios de esta semana me despidieron de '7 News'". A continuación, expone los motivos de su mensaje: "Publico esto porque quiero abrirme y ser honesta con ustedes. El año pasado hice un cameo en la película de Adam Sandler estrenada recientemente por Netflix, Hubie Halloween", cuenta Pinto, poniendo en antecedentes.

Sin embargo, la presentadora entona el "mea culpa" para asumir todo tipo de responsabilidad: "Al hacerlo, violé por error mi contrato con la cadena y entiendo por qué la gerencia, lamentablemente, decidió despedirme. Estoy profundamente decepcionada y entristecida, y esperaba que no fuera así como evolucionaron las cosas". De este modo, deja claro que ella era consciente del peligro que le podría suponer participar en la película.

Su personaje en la película

Su cameo en la película consiste en dar vida a la presentadora de 'Wake Up Boston Morning News', dando paso a un reportaje sobre Salem (Massachusetts), capital no oficial de Halloween en Estados Unidos, y todo ello disfrazada a lo Harley Quinn. ¿Cuál es el motivo exacto del despido? ¿Por qué el medio no permite que se haga este cameo? ¿O es por el personaje que ha interpretado concretamente? El medio Insider se ha puesto en contacto con la cadena, pero no ha recibido respuesta.