Antonio Maestre afirma haber sido despedido de 'AR' por ser crítico con Díaz Ayuso y la productora responde

'El programa de Ana Rosa', magacín matinal que conduce la periodista Ana Rosa Quintana cada día en Telecinco, se ha visto envuelto en una comentado polémica después de que el conocido periodista Antonio Maestre haya afirmado que ha sido despedido del formato producido por Unicorn Content por tener una ideología que molestaría a los responsables del mismo. Él ha sido encargado de contar lo que ha sucedido en un extenso hilo publicado en Twitter. En este, cuenta que el 11 de marzo fue el último día en el que acudió al magacín de Mediaset. "Le expuse a Cifuentes los recortes en sanidad y como siempre, Ana Rosa Quintana salió al quite a defenderla", explica, para seguir contando que "me convocaron para ir el jueves 26 de marzo. En el programa de te suelen avisar la semana de antes, pero el día 24 de marzo publiqué en laSexta la noticia de que Isabel Díaz Ayuso mantenía cerrada un ala de UCI del Hospital Infanta Sofía".

Ana Rosa Quintana y Antonio Maestre

"Al día siguiente la presidenta de la Comunidad de Madrid dijo que era un bulo que estaba cerrada pero que la abría automáticamente y el miércoles 25 de marzo recibo un mensaje a las 11h48, de producción de 'El programa de Ana Rosa' diciendo que ya no voy al día siguiente. Pido explicaciones y me dicen que hay que reestructurar la mesa. No me dicen nada más", sigue contando en Twitter el periodista. Pues bien, tras la polémica protagonizada por el polémico speech con el que abrió Ana Rosa Quintana su formato el lunes 11 de mayo, Maestre quiso interesarse por su continuidad o no en el formato de Unicorn Content y Mediaset. "Me dicen que dirección del programa está incómoda con mi posición crítica. Que no encaja con su línea editorial en esta situación. Que cuando pase el tiempo es posible que me vuelvan a llamar, o no. Que deje pasar el tiempo", afirma tajante el periodista, acusando directamente a los responsables del programa de apartarle del mismo por su ideología política.

La versión de Unicorn Content

Maestre ahora tiene muy claro que "jamás volvería a colaborar con un programa que me corta por sacar noticias contra Ayuso mientras mantiene a condenados por mentir" y que su marcha "es una decisión exclusiva de la dirección. Que no le sirvo para su cometido de salvar a Ayuso. Siempre he sabido que era una apariencia de pluralidad. Para salvar la cuota. Ningún drama". Unas acusaciones que desde Unicorn Content se han respondido oficialmente. Desde la productora se ha negado tajantemente este presunto veto por cualquier tipo de ideología y en una breve nota a FormulaTV se afirma que "con independencia de credos políticos, en los programas siempre hay rotación de colaboradores, en el nuestro basta ver la lista de personas que participan en las tertulias desde hace 15 años para comprobarlo". Paralelamente, se ha adjuntado a este portal una lista con los nombres de todos los colaboradores que forman parte o han formado en los últimos meses de las diferentes secciones del formato diario de Telecinco

Nueva respuesta de Antonio Maestre

Una respuesta que Antonio Maestre ha vuelto a replicar, negando la versión de la productora y reafirmándose en que en la llamada que hizo con miembros del equipo de 'El programa de Ana Rosa' sí se le dijo que se prescindía de él por su ideología. "Tengo grabada la conversación. Por si quieren mantener en 'El programa de Ana Rosa' que es independiente de los "credos políticos". Me dijeron literalmente que "molestaba a la dirección" por su "línea editorial muy dura"", afirma, sentenciando en un segundo tuit: "Es su línea editorial. Que no la escondan".