Despiden a un guionista de 'Ley y orden' por amenazar con prender fuego a los saqueadores

Las protestas derivadas del homicidio de George Floyd, que sufrió un fallo cardiopulmonar en Minneapolis tras pasar casi nueve minutos con el cuello oprimido por un policía, han despertado el apoyo de la industria audiovisual, con donaciones y comunicados de condena a lo sucedido. Sin embargo, la empatía no ha sido la tendencia general, ya que un guionista ha optado por amenazar de muerte a través de las redes sociales a quien osara a acercarse a su casa.

Los saqueos se han convertido en la cara conflictiva de esas protestas contra el racismo, y han motivado a Craig Gore, guionista contratado recientemente para participar en el spin-off de 'Ley y orden: Unidad de víctimas especiales' centrado en Elliot Stabler, a mostrarse hostil en Facebook ante un hipotético ataque a su vivienda: "Están saqueando el Sunset que está a dos manzanas de mí. ¿Creéis que no prenderé fuego a esos hijos de puta que están tratando de joder la propiedad que he conseguido con el trabajo de toda una vida?"

Esas declaraciones emitidas el lunes 1 de junio fueron recogidas un día después en Twitter por Drew Janda, productor asociado de NBCUniversal, como informa Deadline. Ese tuit dirigido a Christopher Meloni, protagonista del futuro spin-off, despertó un intenso debate entre detractores y impulsores del comportamiento de Gore, que desde ese momento ha perdido su trabajo y su vínculo con Paradigm, la agencia que le representaba.

Ayy @Chris_Meloni your new showrunner is a proud boy pic.twitter.com/FUb8NYc7aW