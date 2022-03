Se desvela la causa de la muerte de Moses J. Moseley, actor de 'The Walking Dead'

El actor Moses J. Moseley fue hallado muerto a finales de enero dentro de su coche en Stockbridge (Georgia). De la investigación policial, que se mantenía en marcha desde entonces, ha emergido un certificado de defunción que detalla la razón de la muerte: un disparo de escopeta. Sin embargo, no se ha podido concretar si ese fatídico incidente se produjo de manera accidental o si se trata de un suicidio.

Moses J. Moseley

Por lo tanto, la causa de este disparo es desconocida, pero la familia del actor de 'The Walking Dead' sigue sospechando que no fue un suicidio, sino un asesinato, como ha indicado su hermana, Teerea Kimbro, a TMZ. Además, Kimbro también ha desvelado que la familia recibió una carta del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ofreciendo sus condolencias.

La representante del actor, Tabatha Minchew, ya confirmó que había una investigación abierta por el suceso y tenía unas palabras guardadas para su amigo: "Él no era solo un cliente para mí. Hemos sido mejores amigos durante 10 años", afirmaba en enero. Por su parte, AMC expresó en Twitter su pésame: "Nuestros pensamientos y oraciones están con nuestro miembro de la familia de 'The Walking Dead', Moses J. Moseley".

Compañero de Michonne

La carrera como actor de Moseley dio su paso más importante en 2012 con el papel de Mike en 'The Walking Dead'. Era el muerto viviente que tenía como mascota Michonne (Danai Gurira) apareciendo en un total de seis episodios hasta 2015. En la gran pantalla también ha trabajado en títulos conocidos como "Los juegos del hambre: En llamas", mientras que en televisión intervino en 'Queen of the South' o 'Watchmen'.