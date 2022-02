Muere Moses J. Moseley, actor de 'The Walking Dead', a los 31 años

El actor Moses J. Moseley, conocido por su participación en 'The Walking Dead', ha muerto a la edad de 31 años. El cuerpo del joven fue hallado en Stockbridge, ciudad ubicada en el estado norteamericano de Georgia, el pasado 26 de enero. Su equipo de representación fue la encargada de confirmar esta triste noticia a través de su página de Facebook.

Moses J. Moseley

"Con gran pesar, desde Avery Sisters Entertainment ofrecemos nuestras más sinceras y profundas condolencias a la familia y amigos de nuestro actor, Moses J. Moseley. Estamos muy tristes", expresaba la agencia en su comunicado. "Para todos aquellos que lo conocieron, era la persona más encantadora, dulce y generosa que podrías conocer". Esta triste pérdida, sin embargo, se encuentra inmersa en una investigación policial, dado que la familia alertó de la desaparición de Moseley a las autoridades días antes.

El intérprete, que se puso en la piel de Mike, uno de los caminantes de Michonne (Danai Gurira), en varios episodios de 'The Walking Dead', fue encontrado con una herida de bala en su coche en un puente sobre una autopista de Stockbridge. Fuentes policiales han informado a TMZ que podría tratarse de un suicidio, por lo que se encuentran investigando acerca de esta muerte.

La trayectoria de Moses J. Moseley

Aunque su papel más conocido fue en 'The Walking Dead', Moses J. Moseley ha participado en varias producciones. Entre sus créditos se encuentran papeles episódicos en 'Watchmen' o 'Queen of the South', pero también trabajó como figurante en "Los Juegos del Hambre: En llamas", como uno de los ciudadanos del Distrito 11.