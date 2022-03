Otros dos de los personajes más icónicos de 'The Walking Dead' contarán con su propio spin-off. AMC ha anunciado 'Isle of the Dead', una nueva serie protagonizada nada menos que por Lauren Cohan y Jeffrey Dean Morgan, los actores encargados de interpretar a Maggie y Negan en el popular drama zombie.

Jeffrey Dean Morgan y Lauren Cohan en 'The Walking Dead'

La nueva ficción, cuya primera temporada estará compuesta de entrada por seis episodios, cambiará de nuevo de escenario y seguirá a los dos personajes en su viaje hasta la ciudad de Nueva York, concretamente hasta una la isla de Manhattan postapocalíptica aislada del continente desde hace tiempo. Se encontrarán con una ciudad en ruinas llena de muertos y habitantes que han hecho de la Gran Manzana su propio mundo marcado por la anarquía, el peligro, la belleza y el terror.

"Este es un gran día para el universo en expansión que estamos construyendo alrededor de 'The Walking Dead"', afirma Dan McDermott, presidente de entretenimiento y AMC Studios de AMC Networks. "No solo suma otra serie atractiva a la colección, sino que amplía nuestra narración en torno a dos personajes inolvidables como Maggie y Negan que los fans han amado u odiado, o pasado de amar a odiar y volver a amar, brillantemente interpretados por Lauren y Jeffrey. También nos permite explorar un rincón de este universo ubicado en la isla de Manhattan, con un horizonte icónico que adquiere un significado muy diferente cuando se ve a través de la lente de un apocalipsis zombie".

El nuevo proyecto correrá a cargo de Eli Jorné. El guionista y productor ejecutivo, con series como 'Heels', 'Son of Zorn', 'Blunt Talk' o 'Wilfred' en su currículum, ha trabajado como guionista y co-productor ejecutivo de "The Walking Dead" durante varias temporadas. Scott M. Gimple, por su parte, supervisará la serie en su papel de director de contenido del universo de 'The Walking Dead'.

"Eli ha creado un manicomio de muertos caótico, hermoso y mugriento para Negan, Maggie y los fans de la serie ansiosos por descubrir un mundo invisible y loco del Universo 'The Walking Dead'", dice Gimple. "Lauren y Jeffrey siempre han sido fans colaboradores y ahora llevamos esa colaboración al siguiente nivel con una serie que llevará a sus personajes hasta el límite con el mundo, así como entre ellos. Nos morimos de ganas de llevaros hasta una completamente nueva y diferente 'The Walking Dead' épica".

Una franquicia aparentemente incombustible

'Isle of the Dead', cuyo debut se espera para 2023, será el quinto spin-off del universo 'The Walking Dead' después de 'Fear The Walking Dead', que encara su séptima temporada; la miniserie ya finalizada 'The Walking Dead: World Beyond'; la antología episódica 'Tales of The Walking Dead', que tiene previsto su estreno este mismo verano; y el drama aún sin título protagonizado por Norman Reedus y Melissa McBride. A estos habría que añadirle la largamente esperada trilogía de largometrajes protagonizados por Andrew Lincoln que prometen desvelar qué fue de Rick Grimes.