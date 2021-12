La semana pasada 'The Walking Dead: World Beyond' alcanzó su mayor momento de tensión cuando Felix, Iris, Hope y Percy se enfrentaron cara a cara a Jadis y sus soldados. La situación finalizó con un intercambio de disparos en el que Percy perdió la vida, dejando desolada a Iris. No obstante, siguieron adelante gracias a Huck, que tiró por tierra su tapadera para salvarles y logró llegar a tiempo para hablar con Dennis, que continúa malherido. Cuando pensaban que lo tenían todo perdido, precisamente fue Huck la que encontró los tanques de gas que la República Cívica Militar va a utilizar para destruir a la población de Portland, dejando en el aire cuál será el siguiente y definitivo paso.

En el décimo y último capítulo de la segunda temporada de 'The Walking Dead: World Beyond', titulado "The Last Light", que podemos ver en VOSE la madrugada del domingo al lunes y doblado al castellano cada lunes por la noche a las 23:00 horas en AMC España, Huck decide tomar las riendas de la situación y les pide a Iris, Hope, Elton y Silas que sigan su camino mientras ella se encarga de los tanques y de demostrar que la República Cívica Militar no es lo que parece. Por su parte, Felix y Leo se enfrentan a los soldados intentando poner a salvo al resto de los científicos. Todo ello mientras Jadis mueve sus fichas.

Detener a los insurgentes

Jadis en el final de 'The Walking Dead: World Beyond'

La misión principal de Jadis en estos momentos es detener a los insurgentes y lograr que los científicos regresen y vuelvan a trabajar para la República Cívica Militar. Nada importa más que evitar que los secretos de la organización salgan a la luz y que el plan de destruir Portland se venga abajo, incluso si eso implica que tienen que cortar sus propias comunicaciones. La actual forma de ser de Jadis dista en gran parte de aquella mujer que conocimos en 'The Walking Dead', pero como ella misma recalca, todo ese pasado le ha servido para forjar su carácter y pensamiento, lo que le hace actuar de forma fiel hacia la República sin tener en cuenta las consecuencias.

Además, Jadis cree tenerlo todo bajo control, aunque no es tan astuta como quiere demostrar porque Huck ha sido capaz de mentirle a la cara sin que se percatara lo más mínimo. Asimismo, Hope, Iris y compañía tampoco son los adolescentes temerosos de la primera temporada, cuando pusieron por primera vez un pie en el exterior sin saber lo que podían encontrarse ahí fuera. Ahora ya no huyen de los caminantes, los enfrentan hasta acabar con ellos. El temor de antaño ha dado paso a una valentía impulsada por el deseo de conseguir ese futuro anhelado. Igualmente, cuentan con el apoyo de Huck y Dennis, que también han abierto los ojos al descubrir que han sido manipulados y que han vivido engañados durante mucho tiempo.

El sacrificio de Huck

Dennis y Huck en el 2x10 de 'The Walking Dead: World Beyond'

Si había alguna duda sobre la supervivencia de Dennis, despejan esta incógnita rápidamente centrando la atención en él y en Huck pensando en un futuro juntos derrotando a la República. El primer paso para ello lo de Huck al pedirle a Dennis que vaya en busca de un detonador para poder activar las bombas de gas y destruirlas antes de que las utilice la República. En esa misión le acompaña Silas, que ha rechazado seguir con sus amigos para ayudar a su mentor. Mientras ellos iban en busca del material, Huck se enfrentaba a Jadis en una pelea cuerpo a cuerpo que acaba con Jennifer herida en el suelo y desangrándose. Pero lo más interesante de esta secuencia no ha sido la acción, lo relevante han sido las palabras de ambas mujeres donde han desvelado detalles como que Jadis logró entrar en la República porque utilizó a una persona como intercambio. Esa persona no es otra que Rick, por lo que se confirma su paradero, aunque no tengamos pruebas gráficas.

No obstante, antes de convertir la historia en un auténtico drama y de ver cómo un personaje como el de Huck, que estaba intentando redimirse de sus errores, muere a manos de la villana de la temporada, los guionistas sacan su as en la manga cuando desvelan que Huck tenía todo planificado y que las bombas ya tenían un temporizador programado, por lo que enviar a Dennis y Silas lejos solo era una estrategia para evitar sus muertes. De este modo, aunque Jadis se da cuenta del plan de Huck y logra salir del lugar a tiempo, la mujer ha conseguido detonar las bombas e impedir que sean utilizadas para acabar con la gente de Portland, contribuyendo con su muerte a evitar muchas otras.

Asumir los errores del pasado no es nada fácil, sobre todo cuando comprendes que te han utilizado para un propósito aterrador. Eso es lo que le ha pasado a Huck, que ha tenido que comprender en muy poco tiempo que ella también es culpable de la muerte de los habitantes de Omaha. De hecho, es la propia Jadis la que se lo recuerda al explicarle que utilizaron la información aportada por ella para saber dónde se reunían y cómo podían atacar para que la masacre fuese completa. Probablemente ese sentimiento de culpa haya sido el motor que la ha movido a actuar de semejante manera, asumiendo que entregar su vida era la única forma de paliar todo el daño que cometió tiempo atrás.

Nuevos comienzos

Elton, Iris y Hope en el final de 'The Walking Dead: World Beyond'

Mientras Huck se enfrentaba a Jadis, Leo y Felix hacían lo propio con los soldados, aunque por fortuna con un resultado mucho más feliz al conseguir derrotarlos y poner a salvo a los científicos. Por su parte, Hope, Iris y Elton también lograban seguir adelante, contando con la ayuda de Indira y su gente, que hacen acto de presencia de forma heroica, aunque sin poder evitar que Elton sea mordido por un caminante cuando intentaba proteger a Hope. El drama aumenta cuando vemos que el joven se debate entre la vida y la muerte tras amputarle el brazo, tristeza que aumenta cuando descubre que el chico había robado la medicación necesaria para tratar a Indira, demostrando el gran corazón que tiene.

Por otra parte, Silas y Dennis acaban comprendiendo la estrategia de Huck cuando las bombas detonan, justo unos instantes antes de ser descubiertos por la República. El desconcierto y la tristeza provocan que Dennis le suplique a Silas que le mate y utilice su muerte como argumento para ganarse el beneplácito de la República. El chico hace caso a regañadientes y con lágrimas en los ojos al tener que acabar con una persona que había ejercido como esa figura paterna que nunca había tenido. Encima el plan no funciona porque Jadis no tarda en darse cuenta de la mentira, aunque eso no impide que Silas forme parte del ejército, vinculando su destino a la República y con la incógnita de si será capa de acabar con ellos desde dentro o se unirá con todas las consecuencias.

Con la situación controlada y las bombas destruidas, Iris anuncia que se une a la gente de Indira en su viaje a Portland, separándose así de nuevo de su padre y de su hermana, que se quedan al cargo del nuevo lugar para tratar de sacarlo adelante y de continuar con las investigaciones. Un desenlace relativamente feliz, especialmente cuando al final comprobamos que Elton ha logrado sobrevivir. Quien no lo tiene tan fácil es Kublek, que termina en un centro de salud mental después de que Jadis haya logrado que ella cargue con todas las culpas tras la muerte de su hija, arrinconándola y robándole su puesto como la verdadera antagonista. De esta forma, la serie concluye con un sabor agridulce y con muchas puertas abiertas a posibles continuaciones.