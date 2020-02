Desy Rodríguez ('GH 14') ficha por 'Veneno' para dar vida a Paca "La Piraña"

Desirée Rodríguez fue una de las concursantes de 'Gran Hermano 14'. Consiguió ser una de las finalistas de su edición, pero se quedo a las puertas de convertirse en la ganadora, ya que finalmente se llevó el premio Susana. Tras su paso por la casa de Guadalix, Rodríguez tuvo una fuerte pelea pública con su padre y con su hermana y, desde entonces, su vida no ha mejorado. A finales de 2019, explicaba la terrible situación económica por la que estaba pasando tras la muerte de su padre y renunciar a la herencia al ser engañada por su familia: "Estoy en paro, no tengo dinero y mi familia una vez más me da la espalda", lamentaba la sevillana.

Desirée Rodríguez y Paca la Piraña

Tras estar completamente hundida, parece que la exconcursante de 'GH' por fin ha encontrado su bote salvavidas gracias a los Javis. Según ha informado El Español, Rodríguez es uno de los fichajes estrella para 'Veneno: Vida y muerte de un icono', la nueva ficción de Javier Calvo y Javier Ambrossi, donde interpretará a Paca la Piraña, la mejor amiga de Cristina 'La Veneno', desde los años 80 hasta principios de los 2000.

La amigas se conocieron en un bar de Torremolinos, en el que Paca interpretaba canciones de Rocío Jurado, entre otras artistas. En ese momento, 'La Veneno' aún era José Antonio y tenía una gran devoción por la cantante. En seguida forjaron una gran amistad, que duró más de 20 años. La sevillana está muy contenta por haberse hecho con el papel, que sin duda será una gran oportunidad para ella tras todo lo que ha sufrido desde que salió del reality.

En marzo, en ATRESplayer PREMIUM

Junto a ella participan actrices del calibre de Isabel Torres, Daniela Santiago, King Jedet, Lola Rodríguez, Lola Dueñas, Goya Toledo, Ester Expósito, Paca 'La Piraña', Sophia Lamar, Mariona Terés, Mercedes León, Elvira Mínguez, Lara Martorell y Marcos Sotkovszki. La ficción consta de ocho capítulos de cincuenta minutos de duración, los cuales se podrán ver este marzo de 2020, a través de la plataforma Atresplayer Premium. La ficción llega así antes de lo esperado, ya que su rodaje comenzó en diciembre y se anunció que sería alrededor de unos cuatro meses.