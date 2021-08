'Dexter: New Blood' confirma cómo se producirá el regreso de Jennifer Carpenter

Dexter no va a estar solo en su nueva etapa en Showtime. Ocho años después de su controvertido desenlace, el forense que impartía justicia con ráfagas de asesinatos tendrá que enfrentarse a uno de sus mayores traumas: la muerte de Debra. En la deriva que sufrió la serie en su octava temporada, el protagonista tuvo que despedirse de manera trágica de su hermana antes de cambiar de identidad, y este revival va a enfrentarle directamente con aquellas decisiones.

Debra y Dexter volverán a coincidir en 'Dexter: New Blood'

Como ya había trascendido previamente, Jennifer Carpenter estará presente en 'Dexter: New Blood'. No obstante, se esperaba que su incidencia fuera puntual, pero finalmente la propia actriz ha confirmado que vamos a verla con profusión en los nuevos episodios. Además, Carpenter ha revelado la naturaleza de esta "resurrección" de Debra: "No creo que sea un fantasma, sino más bien un nexo o un eco o una verdad incómoda para Dexter. Vuelve para perseguirle, castigarle, cuidarle, provocarle y quererle".

Por lo tanto, Debra será una suerte de nueva Harry, por lo que cabe esperar que sustituya al padre adoptivo de Dexter como su principal consejera, como recoge TVLine tras el paso de Showtime por el tour de prensa de la TCA. A ese evento también ha acudido Michael C. Hall, que se ha mostrado entusiasmado con el regreso de Carpenter: "Fue muy divertido abrirnos paso en el mundo interior de Dexter, porque es mucho más pirotécnico y alocado que antes".

Otra oportunidad

La reunión entre Debra y Dexter deja claro que 'Dexter: New Blood' quiere enmendar errores del pasado, que es algo que ha explicitado el propio presidente de Entretenimiento de Showtime, Gary Levine, quien ha reconocido que la octava temporada no estuvo a la altura. "No le hicimos justicia en el final", ha declarado el ejecutivo, como indica The Hollywood Reporter, sin cerrar la puerta a más temporadas: "No puede ser una miniserie si viene de algo que estuvo en antena durante tanto tiempo".

'Dexter: New Blood' aterriza en España el 8 de noviembre de la mano de Movistar+.