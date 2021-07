Como las más de 100 víctimas que asesinó Dexter a lo largo de las ocho temporadas de la serie homónima no fueron suficientes, el asesino en serie más famoso de Estados Unidos regresa con una entrega llamada 'Dexter: New Blood', donde el protagonista se aleja de Miami y pretende empecer una nueva vida desde cero, dejando atrás su pasado.

Michael C. Hall como Dexter Morgan en 'Dexter'

No obstante, deshacerse de sus demonios internos no será fácil, sobre todo teniendo en cuenta que los de Dexter Morgan, ahora llamado Jim Lindsay, son de lo más peligrosos. En Estados Unidos, esta entrega de 'Dexter' se estrena el 7 de noviembre de 2021 en Showtime y Movistar+ ha confirmado que no se va a quedar atrás: a España llegará el 8 de noviembre, es decir, disfrutaremos de la ficción de forma simultánea a los estadounidenses.

De esta manera, Michael C. Hall vuelve a convertirse en Dexter Morgan, casi una década después. Además de Hall, el reparto de esta serie volverá a contar con John Lithgow y Jennifer Carpenter, que interpretan de nuevo a Arthur Mitchell y Debra Morgan, respectivamente. ¿Veremos a algún otro personaje más de las ocho temporadas previas a 'Dexter: New Blood'?

Nuevo enemigo

A pesar de que la nueva vida de Dexter como Jim Lindsay parece de lo más tranquila, nuestro asesino en serie tendrá que vérselas con un hombre que se convertirá en el villano de los diez capítulos que empiezan a llegar en noviembre de 2021. Se trata de Kurt Caldwell, un tipo encarnado por Clancy Brown que parece tener el poder del pueblo, controlando Iron Lake a su antojo.