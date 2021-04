'Dexter' recupera su naturaleza en el primer teaser de la nueva temporada

Ocho temporadas y un final muy controvertido. No estamos hablando de 'Juego de Tronos', sino de 'Dexter', el fenómeno de Showtime que tendrá una nueva oportunidad para brindarle a su protagonista un desenlace más elaborado. "La gente quedó bastante insatisfecha con la forma en que acabó la serie", reconocía el propio Michael C. Hall en enero, justo antes de implicarse en el rodaje de un revival que ya ha mostrado su primer avance.

El breve adelanto en vídeo no muestra al exforense, sino que se centra en un hacha mientras que Dexter Morgan anuncia su regreso: "No hay nada como volver a la naturaleza. Mi naturaleza". Con esta pieza se enfatiza en el cambio de localización, ya que la nueva temporada transcurrirá en una localidad del estado de Nueva York en vez de en Miami, donde llevó a cabo el grueso de su carrera como asesino en serie.

El final de la octava temporada ya confirmaba el cambio de aires. Tras la sacudida del huracán, Dexter había cambiado su identidad para reconvertirse en leñador en Oregon. No obstante, los impulsos internos provocarán que vuelva a manifestarse su auténtica naturaleza en este revival, desarrollado por el showrunner original de la serie, Clyde Phillips, y cuyo estreno está previsto para otoño de este mismo año. En España se podrá ver a través de Movistar+.

Rehacer el destino

A lo largo de los diez episodios que conforman la novena temporada descubriremos qué ha sido de Dexter tras diez años renegando de su nombre. Además, será la ocasión perfecta para darle un desenlace más redondo a la serie. "No se parecerá en nada al final original. Es una gran oportunidad para escribir un segundo final", aseguraba Phillips a The Hollywood Reporter, dejando claro que eso no significa que se vaya a ignorar lo sucedido previamente: "No vamos a deshacer nada. No pensamos traicionar al público y decir, 'Vaya, era todo un sueño'. Lo que pasó en los ocho primeros años, pasó en los ocho primeros años".