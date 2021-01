Michael C. Hall espera que el 'revival' de 'Dexter' compense a los fans insatisfechos con el final

El final de 'Dexter' es probablemente uno de los pocos eventos importantes de la cultura pop de la última década en el que hay consenso prácticamente absoluto entre los fans. El desenlace de la popular ficción de Showtime decepcionó a prácticamente todo el mundo, incluido su protagonista, Michael C. Hall, que ha declarado en más de una ocasión su descontento con el final.

Michael C. Hall en el episodio final de 'Dexter'

Hall, que próximamente retomará su papel como el asesino en serie Dexter Morgan, espera y confía que la miniserie 'revival' que prepara la cadena de cable ofrecerá a la ficción (y a los fans) una conclusión mucho más satisfactoria. El actor así lo ha afirmado en una entrevista para The Daily Beast con motivo de la presentación de su nueva banda, Princess Goes to the Butterfly Museum.

"Creo que en este caso, vale la pena contar la historia que se cuenta de una manera diferente y creo que ha pasado suficiente tiempo para que vuelva a ser interesante", afirma Hall. "Y seamos sinceros: la gente encontró bastante insatisfactoria la forma en que la serie dejó las cosas, y siempre ha habido la esperanza de que surgiera una historia que valiera la pena contar. Me incluyo en el grupo de personas que se preguntaron: '¿Qué diablo le pasó a ese tipo? Así que me muero de ganas de volver a él. Nunca había tenido la experiencia de interpretar a un personaje tantos años después".

"Ciertamente pensé que estaba justificado que Dexter hiciera lo que hizo", agregó el actor de 'A dos metros bajo tierra' sobre las acciones de su personaje en el final. "Creo que muchas de las críticas no fueron tanto sobre el 'qué' sino sobre el 'cómo'. Vivimos en una era en la que el listón está muy alto en cuanto a la sorpresa, la satisfacción y el cierre que deben acompañar al final de una serie".

Una década después

Showtime anunció el revival de 'Dexter' en octubre de 2020. La miniserie, en la que Clyde Phillips, responsable de las cuatro primeras temperas de la serie, volverá a ejercer las funciones de showrunner, estará compuesta por diez episodios cuya producción se espera que arranque a principios de este mismo año con la intención de, si el COVID lo permite, se pudiese estrenar durante este mismo otoño. Al parecer, la historia arrancaría aproximadamente una década después del final original, aunque no sabemos si estará situada en Oregon, el lugar en el que se recluyó Dexter tras huir de Miami.