'Dexter' regresará en 2021 con una novena temporada protagonizada por Michael C. Hall

La fiebre nostálgica continúa invadiendo la pequeña pantalla y las plataformas de streaming. La garantía de contar con cierto público interesado, la necesidad de generar títulos constantemente o la escasez de ideas siguen provocando que se dé luz verde a incontables secuelas, reboots, remakes y spin-off de míticas series. 'Salvados por la campana', 'Expediente X', 'Madres forzosas' en Estados Unidos o 'El Internado', 'Los hombres de Paco' o 'Física o química' en España. Y estas ficciones son solo algunos ejemplos.

'Dexter'

En este contexto, desde hace meses se hablaba del posible regreso de 'Dexter' con una secuela o spin-off, ahora ya es un hecho. Showtime confirma el regreso del meticuloso asesino de Miami con una nueva temporada que seguirá contando con Michael C. Hall como Dexter Morgan, según informa The Hollywood Reporter. La novena temporada estará formada por 10 capítulos que se estrenarán en 2021. Aunque inicialmente se trata de un evento especial con una temporada cerrada, todo puede cambiar dependiendo de la respuesta de los espectadores.

"Solo revisitaríamos el personaje de Dexter si encontrásemos una forma creativa que merezca la calidad de una serie tan brillante y original. Bueno, me hace feliz decir que Clyde Phillips y Michael C. Hall la han encontrado. Y no puedo esperar a que todo el mundo vea el resultado", asegura Gary Levine, co-presidente de entretenimiento de Showtime, en un comunicado.

El regreso del showrunner original

Para este renacer de la exitosa serie, Showtime contará con Clyde Phillips como showrunner, tras ejercer este cargo durante las cuatro primeras temporadas. No se trata de una decisión aleatoria, ya que su etapa en 'Dexter' está considerada como la época dorada de esta producción, que perdió frescura en su recta final con un desenlace que muchos seguidores prefieren olvidar.