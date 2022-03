Diego Losada ('En boca de todos'): "Tenemos mucha competencia, pero nosotros escupimos titulares todo el rato"

Mediaset España se ha propuesto revitalizar las audiencias de Cuatro, incorporando a Diego Losada como uno de sus rostros. El periodista recibió el encargo de ponerse al frente de 'En boca de todos', un formato que analiza la actualidad, aunque de manera "diferente". De lunes a viernes, el formato de Producciones Mandarina saluda a los espectadores a las 14:00h, como telonero del consolidado 'Todo es mentira'.

Losada toma asiento en FormulaTV para concedernos una entrevista, donde nos revela por qué dejó Televisión Española (TVE) para poner rumbo a la competencia, así como las sensaciones que tiene ante este reto de altura. Es más, nos ha confesado que es consciente de que las ofertas contra las que compite están muy consolidadas, pero confía en que este aporte de valor sea más que suficiente como para atraer a los espectadores.

Diego Losada

¿Cómo afrontas este reto? Dejas la pública y llegas a una televisión privada...

Siento mucha ilusión ahora mismo. Todo ha sido muy rápido y muy frenético, pero, con el cambio, que es una decisión complicada de tomar en una carrera, he decidido obligarme a disfrutarlo. ¡Lo estoy disfrutando dentro del estrés que supone cambiar de aires, de compañeros y de televisión! Eso sí, de repente, estrenar un programa en menos de un mes... A principios de marzo estaba presentando el 'Telediario fin de semana' y a finales voy a estar presentando un programa de actualidad en Cuatro. Estoy muy ilusionado, con ganas de adaptarme cuanto antes al equipo. Me ha recibido muy bien toda la casa, con ganas de aportar lo que he aprendido hasta ahora, pero también de empezar y consolidar este programa en el que, desde luego, tenemos todas las esperanzas depositadas.

¡El motivo por el que me lanzo es 'En boca de todos' y Mediaset!

¿Qué tiene 'En boca de todos' para haberte lanzado y dejar todo lo que tenías hasta ahora?

¡El motivo por el que me lanzo es 'En boca de todos' y Mediaset! Ellos muestran interés en que yo forme parte de sus caras, de sus periodistas, y eso me motiva desde el inicio, Me da una ilusión a largo plazo de mantener con cierta estabilidad... Un proyecto de cadena, 'En boca de todos' en este caso, y tengo también esa ilusión de consolidarlo, ver cómo se materializa. Al final, yo me dedico a la información, al análisis y a tratar de entender mejor las cosas que nos pasan, y eso va a ser el programa.

¿Cómo afrontas el estar compitiendo con 'Ya es mediodía' y una buena parte de un tramo de actualidad?

Es inevitable saber que es una franja complicada. Esto es un gran reto. ¡Pero con grandes retos nos hemos enfrentado en el pasado! Solo tengo la cabeza en este proyecto ahora mismo, en que sea un buen proyecto, un contenido que el público identifique como algo útil para sus vidas, que les ayude a entender, a contextualizar, y que sea agradable de ver con todo el rigor y la honestidad.

Diego Losada, en el plató de 'En boca de todos'

¿Cuánto va a durar y cómo se va a vertebrar? ¿Qué secciones va a tener 'En boca de todos'?

Va a ser un programa diario a las 14:00h, una hora de mucha competencia y de mucha información... ¡Mucha actualidad! Están pasando muchas cosas a lo largo del programa, pero no vamos a estar escupiendo titulares todo el rato, no vamos a dejar que la actualidad nos arrolle, va a haber un momento de pausa, pararnos y tratar de entender esos titulares. Queremos entender las noticias tan apabullantes que están aconteciendo y cómo les va a afectar a los ciudadanos en su vida diaria. Para eso, vamos a contar con expertos múltiples, ¡y esto lo remarco! Para cada uno de esos temas, vamos a buscar las claves con las personas que más saben de cada uno de ellos.

La mesa va a estar viva entonces...

¡Sí, sí, por supuesto! Además, las nuevas tecnologías nos permiten hacer muchas más entrevistas en otros lugares fuera del plató. Esto va a estar vivo, claro, pero va a ser un cóctel entre estar muy pegado a la actualidad, pero también tener una pausa para hacernos preguntas: "Bueno, pero esta noticia de actualidad que estamos dando, ¿de dónde viene?". Nosotros le damos mucha importancia al contexto, a la hemeroteca, para poder entender las cosas. Vamos a poner frente al espejo a nuestros políticos para que la gente pueda ver las contradicciones, pueda entender las claves de lo que dijo un político hace diez días y que ahora dice lo contrario. Esto está ocurriendo; nosotros lo vamos a poner de manifiesto.

¿Crees que 'En boca de todos' supone una piedra más en el camino para que Cuatro encuentre relevancia en el pulso informativo?

Creo que 'En boca de todos' es una apuesta de Cuatro y Mediaset por la actualidad, por la información, por el directo, por una televisión viva que esté en abierto y en tiempo real contándole a la gente los temas que más le interesan. Es una apuesta por la cercanía, por la naturalidad, donde el rigor se da por descontado. Cuatro viene haciendo este tipo de apuestas con programas que le están funcionando de maravilla, como 'Cuatro al día' o 'Todo es mentira', y viene a reforzar esta apuesta también en esa franja de mañana y mediodía en la que todavía no tenía nada.

Diego Losada, fichaje de Mediaset España

Además, llegáis en un momento clave con la guerra de Ucrania, la batalla del PP, la subida de la luz... ¡Vais a tener temas por doquier!

¡Claro! Además, son temas que, en un principio, podemos ver lejanos aunque sean sorprendentes, pero que al final llegan los ecos y tienen consecuencias directas sobre cuánto de llena está la nevera de los españoles. Por eso, es importante que, en este momento en el que estamos viviendo con noticias sorprendentes de todo tipo como pandemias, volcanes, guerras, anuncios sobre el Sáhara... Es que son noticias que, de repente, estamos viendo que precisan mucho contexto y obtener las claves de los que saben, porque ahí está la honestidad... Preguntar siempre a la gente que sepa del tema, saber para entender.

Vamos a confiar en que la gente valore la información y la actualidad

Y si el formato no funciona, ¿será un fracaso o simplemente se cerrará una puerta para que se abra una ventana?

Yo, ahora mismo, estoy centrado en poder aportar lo máximo posible de mi bagaje al equipo, que está muy bien formado. Tiene muchísimo talento y vamos a confiar en que la gente valore la información, la actualidad y el programa en vivo y en directo con las mejores claves.

Además de los expertos que acabas de comentar, ¿vamos a ver rostros importantes de la política, pero como colaboradores habituales?

Como te he dicho antes, vamos a tener a los mejores expertos para cada tema. La persona que más sepa sobre un tema estará en el programa... Allí hablaremos, obviamente, de política. ¡Entonces, ahí te doy la pista! Pero habrá sorpresas, sí.

Diego, quién sabe si la cosa funciona y terminamos viendo 'En boca de todos' en prime time, como pasó con 'Todo es verdad'...

Una de las cosas que estoy aprendiendo en esta casa es que no hay que dar nada por cerrado ni sentado... ¡Quién sabe! Sí que tengo que decirte que se nota que hay un amor en Mediaset y un cuidado exquisito por conocer y mimar a su público.

Me gustaría preguntarte algo que le encanta a nuestros lectores... ¿Cómo es el plató?

¡Yo estoy muy feliz con el plató! Solo te puedo decir si es grande o pequeño... ¡Es grande! Pero, al final, te quiero comentar una cosa que también estoy aprendiendo en esta casa. En el caso de 'En boca de todos', el plató es importante, pero no es lo más importante, lo van a ser las personas que lo llenen. Y eso, desde el punto de vista de la realización, el tamaño de los planos, la manera de comunicar de las caras, las expresiones... ¡Todo comunica! Eso sí, que nada distraiga de lo importante, que es el talento de los comunicadores que se van a sentar ahí y de los expertos.

Diego Losada, en Telemadrid

¿El programa va a estar únicamente cerrado a la información de rigor, o también habrá cabida para comentar programas de Mediaset? El dating 'Baila conmigo' se estrena el miércoles 30...

En principio, yo estoy centrado en contarle a la gente las cosas que pasan, en tratar de saber para entender lo que nos ocurre. Más allá de eso, lo que venga, vendrá.

¡Por cierto! Llegas a Mediaset España con un contrato de larga duración... ¿Hay algún otro proyecto sobre la mesa?

Efectivamente, es una apuesta conjunta de Mediaset por mí, porque podamos trabajar durante varios años juntos. También es una apuesta mía también por esta casa y por seguir formándome, aprendiendo y aportando lo que humildemente podamos aportar. Si me preguntas por otros proyectos, yo te digo, y seguramente lo notes por mi voz, no me cabe en esta cabeza nada más que 'En boca de todos' y sacar esto adelante.

Telemadrid fue un proyecto muy ilusionante que nos unió mucho a todos

A parte de todo esto, después de TVE hiciste una pausa y llegaste en Telemadrid... ¿Cómo viviste el momento en el que todos los compañeros de 'Telenoticias 1' fueron fulminados por la nueva dirección después de las elecciones?

Entonces estaba en TVE, otra televisión donde tampoco estoy ahora. Prefiero no hacer declaraciones al respecto, pero, en lo personal, puedo decir que fue un año y pico el que pasé en Telemadrid, fue una gran experiencia vital y laboral volver a montar unos informativos, volver a renacer en una televisión. Fue un proyecto muy ilusionante que nos unió mucho a todos y del que aprendimos muchísimo. Al final, bueno... Cada uno tiene un destino, pero seguimos manteniendo contactos. Yo eso no lo pude vivir, por lo tanto, no lo puedo calificar, pero sí te puedo decir que, si no lo pude vivir, es porque TVE me volvió a llamar y accedí a regresar. ¡Ahora toca Mediaset!