'Telediario fin de semana' arranca nueva etapa con la intención de hacer unos informativos diferentes y más familiares. Si hasta ahora lo presentaba únicamente Lara Siscar, a partir de esta temporada se suma en la mesa Diego Losada, quien regresa al espacio donde comenzó hace 12 años. Hablamos con el presentador para que nos cuente qué expectativas tiene al frente de este formato, qué balance hace de su etapa en 24h y nos da detalles de su banda de rock.

Diego Losada, presentador de 'Telediario fin de semana'

¿Cómo afrontas esta nueva etapa en tu carrera?

Con mucha ilusión, porque para mí, en cierto modo, se cierra un círculo. Hace 12 años entré en RTVE como redactor de 'Telediario fin de semana' y ahora es un honor compartir el timón de este gran barco con Lara y todo el equipo. Los equipos del finde son una pequeña familia, que es más pequeño pero con gran solvencia porque tiene que llevar a cabo cuatro telediarios, y se aprende mucho de los compañeros.

O sea, que ya sabes lo que es trabajar en fin de semana y librar entre semana.

Sí, sí, sí. Claro, de hecho ahora siento que hay muchos yo de hace 12 años. Hay un equipo que conjuga juventud con muchas ganas e ilusión, y yo me veo ahí cuando era redactor, pero ahora con veteranía y ese ADN que tiene Televisión Española. Ahora la intención es no perder eso, que los presentadores no solo nos quedemos en el plató sino que ganemos en cercanía y que la gente nos perciba como personas a las que se les puede contar su historia. Nos gustará tanto a Lara como a mí estar en la calle aprovechando los días que tenemos entre semana para poder reportajear y dar otra mirada de los principales temas que afectan a los ciudadanos.

El 'Telediario' que se ve en familia un domingo por la tarde sirve de chispa para generar debates en el seno de la familia

¿Hay algún tipo de enlace para que sean reconocibles los 'Telediario' de lunes a viernes y los 'Telediario' del fin de semana, o incluso potenciáis que sean distintos con estos toques que comentabas?

Los telediarios ya son familiares de por sí, pero yo creo que el 'Telediario Fin de Semana' es el más familiar de todos y el que más se ve en familia. El hecho de que quienes lo hacemos seamos una familia profesional ayuda. Por la experiencia que tengo como espectador, siempre trato de adaptarlo a lo profesional, y ese 'Telediario' que se ve en familia un domingo por la tarde sirve de chispa para generar debates en el seno de la familia. Si eso se genera es porque hemos elegido bien los temas que preocupan a los distintos miembros de la familia, con distintas edades, condiciones...

¿En ese ámbito imagináis entonces a un adolescente viendo el Telediario con sus padres?

Me interesa mucho el debate sobre la brecha generacional y los distintos medios por si los jóvenes todavía se dignan a encender la televisión. Yo creo que sí, no está todo perdido en ese asunto. El vínculo familiar continúa y, por lo tanto, la televisión sí puede ser ese medio que una, sin que eso signifique que le hagamos la competencia a TikTok o las redes sociales.

Los chavales están viendo en Twitch a personas que les hablan a los ojos desde cerca y casi sin maquillaje ni grandes aspavientos, como a veces pecamos en televisión

¿Cómo se puede recuperar a las nuevas generaciones que se pueden estar perdiendo manteniendo el rigor?

Tratamos de acercarnos a los nuevos formatos, como en el 24h que dábamos las noticias en un minuto. Lo que está de moda es la naturalidad, porque los chavales están viendo en Twitch a personas que les hablan a los ojos desde cerca y casi sin maquillaje ni grandes aspavientos, como a veces pecamos en televisión. Las formas de comunicar en las redes sociales nos están dando pistas de que la era de lo artificial ha terminado. A todos los que salgamos en la tele nos tienen que ver como a personas normales que también les hablan de tú a tú, sin engolar, sin impostar.

No tengo miedo a sonreír en el 'Telediario' porque la gente lo hace

Lara Siscar ya lleva un tiempo al frente de estos informativos. ¿Cómo está siendo el trabajo con ella?

Hace 9 años empecé a presentar en el 24h con Lara Siscar. Para mí es un placer cerrar ese círculo con ella. Creo que somos distintos en el estilo, no hay por qué ocultarlo, tenemos distintas maneras de comunicar, pero creo que eso va a complementar. El trabajo que Lara y el equipo han hecho en el 'Telediario' es impecable, y nosotros venimos a sumar. El hecho de que seamos dos refuerza esa idea de que este es un 'Telediario' familiar con dos personas que se llevan bien y congenian bien. No tengo miedo a sonreír en el 'Telediario' porque la gente lo hace. Y eso potencia la naturalidad y la cercanía, que son importantes. Nos tienen que ver cercanos, porque lo somos.

¿Qué tal llevarás trabajar el fin de semana?

Recordaré aquellos primeros tres años como reportero. Utilizaremos esos días como una ventaja competitiva porque tenemos intención de reportajear y de estar más en la calle. El hecho de que tengamos de lunes a viernes disponibles son cinco días para para rodar y escuchar a la gente con más tiempo.

Diego Losada ('Telediario fin de semana') en la gala del FesTVal

¿Y a nivel personal crees que te va a afectar?

Seguiré con mi banda de rock como hobby (Durden), seguiré haciendo deporte y me pierdo la boda de mi mejor amigo, que es el día del estreno. Son cosas que hay que asumir, pero la ilusión de este proyecto siempre me puede y no va a haber ningún problema.

Cuando presenté el 'Telediario matinal' durante tres años ocultaba mi faceta de rockero por miedo al qué dirán

No es habitual que el presentador de un informativo sea rockero...

Cuando presenté el 'Telediario matinal' durante tres años era una faceta que ocultaba por miedo al qué dirán y a que alguien pudiera pensar que eso no es serio para un presentador del 'Telediario'. Somos personas... ¿y por qué no? Si yo tengo un hobby sin grandes pretensiones y me hace pasarlo bien, ¿por qué no? ¿Eso me va a hacer peor periodista? ¿Va a minar mi credibilidad? No lo creo. El trabajo sigue siendo igual. Tampoco es que lideremos las listas del Billboard, damos unos cuantos conciertos en salas de Madrid para los amigos y es un registro más. A nadie le debería asustar ni creo que sea criticable.

Me encanta la política y no me sentiría orgulloso si me tuviera que librar de ello

El 'Telediario fin de semana' es distinto, ¿te sientes liberado de informar solo de política como has hecho en el 24h?

La política no tiene tanta densidad los fines de semana pero sí tienes la facultad de tener más tiempo para permitirte un análisis con más perspectiva. Me encanta la política y no me sentiría orgulloso si me tuviera que librar de ello. Muchas de las informaciones que afectan directamente a la vida cotidiana de las familias ocurre en fin de semana. También habrá cultura y está la parte formal. Tenemos un plató que está tecnológicamente muy avanzado y que tiene muchas posibilidades. En España Directo, en La Mañana, en Telemadrid... siempre hemos tratado de poner en marcha nuevas formas de contar las cosas con grandes pantallas e ilustrarlas para hacerlas más entendibles.

¿Te sientes cómodo en el título de 'todoterreno', porque también has hecho un magazin?

Siempre he aspirado a eso, a ser como los profesionales a los que admiro, como Lorenzo Milá, que lo considero un todoterreno. Los códigos ahora son un poco distintos en los programas, pero creo que es una ventaja haber estado ahí y haber mirado de otra manera al espectador para volver al 'Telediario' y ganar en esa cercanía. A los de informativos se nos ve más fríos... y a los de programas más cercanos. Esa dimensión histórica a día de hoy se tiene que ir diluyendo.

Vas a competir con Matías Prats y Mónica Carrillo, ¿es un acicate, o asusta?

Y José Ribagorda, y Ángeles Blanco, los compañeros de 'Cuatro al día'... Es un honor. Son profesionales con los que he crecido. El fin de semana es un mercado muy competitivo pero también sabemos cómo podemos ganarnos el favor del público para que nos tomen como referencia en ese 'Telediario' familiar.

En mi faceta como entrevistador se consigue mucho más con la sonrisa que cerrando mucho las cejas

Vienes de vivir una temporada convulsa por las entrevistas en el 24h con polémicas en Twitter. ¿Temes que el salto a La 1 te haga tener más presión desde determinados partidos políticos?

Presentar un 'Telediario' es bien distinto a un formato de análisis político, donde sí que me ha tocado esta temporada sustituir a Xabier Fortes. Ha habido algunas entrevistas que han tenido esa dimensión mediática, pero es casi una anécdota dentro de todo lo que ha pasado lo largo de este año. He presentado más de 20 o 30 programas de 'La noche en 24 horas', de los cuales se habla de una o dos entrevistas en las que ocurrieron ciertas cosas que quizá hoy volvería a hacer. En el momento que hacen una alusión directa a nuestro trabajo creo que tenemos la obligación de poner los puntos sobre las íes. En cualquier caso, quiero dejar claro que en mi faceta como entrevistador se consigue mucho más con la sonrisa que cerrando mucho las cejas. Si decimos que RTVE es la televisión de todos, porque lo es, tenemos que asumir y resignarnos a que nos critiquen todos. Creo que es positivo recibir críticas siempre y cuando sean constructivas, así que no las temo, las recibo para seguir avanzando.

Uno de los casos más sonados fue el de Monasterio, a quien mostraste que te estaba mintiendo. ¿Cómo gestionas que media España se ponga en tu contra y, al día siguiente, ya no se acuerde porque está en tu contra la otra media?

Sinceramente no creo que media España se pusiera en mi contra. Al final, cuando haces bien tu trabajo, es normal que genere críticas de quien lo hace. Si repreguntas sobre algo que es una media verdad o es injusto decir a un equipo, igual esa persona se siente molesta, pero estamos haciendo nuestro trabajo. Yo en ese programa tuve que entrevistar a todos los partidos políticos y, en cierto modo, también recibí críticas de partidos contrarios, porque también repregunté a miembros de Podemos o del PSOE. Al final es normal que te critiquen, pero porque te critiquen no puedes dejar de hacer el trabajo como tú consideras que lo tienes que hacer. Y yo considero que el trabajo está bien hecho.