'Dime quién soy' vivirá su estreno mundial en el Festival de San Sebastián

Movistar+ ha conseguido que los festivales celebrados en septiembre sean el escaparate perfecto para las tres series originales que llegarán en otoño. En primer lugar, 'Nasdrovia' se verá en el Festival de Televisión de Vitoria. Poco después llegará el turno de 'Antidisturbios', que finalmente estará acompañada por 'Dime quién soy' en San Sebastián, ya que la plataforma de Telefónica ha confirmado su presentación en el prestigioso certamen cinematográfico.

Irene Escolar en 'Dime quién soy'

El estreno mundial de la adaptación de la novela de Julia Navarro tendrá lugar en la Gala Movistar+, que se celebrará el 21 de septiembre en el Teatro Victoria Eugenia dentro del marco de la 68ª edición del Festival de San Sebastián. En ese evento se proyectarán los tres primeros episodios de la serie, cuyo estreno televisivo está previsto para algún momento por concretar de otoño.

El producto final constará de nueve episodios, que son el resultado de la asociación entre Movistar+ y Telemundo International Studios con la colaboración de DLO Producciones. A lo largo de ese recorrido acompañaremos a la intrépida Amelia Garayoa, interpretada por Irene Escolar, en su travesía por algunos de los eventos más relevantes del siglo XX, como la liberación de Berlín o el alzamiento del franquismo.

El reparto de la serie lo completan Oriol Pla, Pablo Derqui, Pierre Kiwitt, Will Keen, Maria Pia Calzone y Stefan Weinert, que han estado implicado en el rodaje internacional comandado por el director Eduard Cortés. Los guiones están firmados por Piti Español, que ha trabajado a partir de la popular novela de Navarro en la primera adaptación audiovisual aprobada por la autora.

Las series reclaman su sitio

La presencia de 'Antidisturbios' y 'Dime quién soy' en San Sebastián no pilla a nadie por sorpresa, ya que en años anteriores el festival ha acogido la presentación de otros títulos originales de Movistar+ como 'Gigantes' o 'La peste'. Además, este año el evento donostiarra también albergará las proyecciones de 'Patria' y 'We Are Who We Are', dos de las propuestas más esperadas de HBO para septiembre.