El director de TV3 responde a las críticas de Risto Mejide: "Hay un adoctrinamiento político vergonzoso"

La semana de campaña electoral ha elevado la tensión de algunos, ya sean representantes políticos o simples votantes, a cotas insospechadas. Para muestra, la acalorada discusión entre Risto Mejide y Vicent Sanchis. El presentador de 'Todo es mentira' y el director de TV3 se enzarzaron al hablar del supuesto adoctrinamiento en la televisión autonómica catalana.

Risto Mejide y Vicent Sanchis en 'Todo es mentira'

"Hay un adoctrinamiento político que es vergonzoso. He sido testigo de ello y me parece triste, porque he admirado mucho a esa casa", reprochó Risto sin miramientos, asegurando que "como catalán", muchas veces no se había sentido "representado". "A mí me entristece que usted diga eso", replicó el responsable de TV3. Y lanzó una pregunta: "¿Usted cree que las televisiones son para que la gente se sienta representada o para que considere que son honestas?".

A continuación, Mejide le puso como ejemplo las diferencias entre el informativo de Telecinco y el de TV3 tras las protestas de Barcelona como consecuencia de la sentencia del procés. Después de ver las imágenes, Sanchis reforzó su idea de imparcialidad. "Me parece que Telecinco tenía el interés de destacar hechos puntuales y violentos y TV3 actos que eran más importantes en aquel momento", dijo aludiendo a la parte de la manifestación pacífica.

Sobre "presos políticos" y "exilio"

Otro de los reproches de Risto apuntó al uso de términos como "presos políticos" o "exilio" al referirse a líderes como Oriol Junqueras o Carles Puigdemont. "Presos políticos se usa muy poco y exilio sí; se dejó libertad tanto a los directores de los programas y presentadores a que decidieran", explicó el director de TV3 al respecto.

En cuanto a su sueldo, de 110.000 euros al año, Sanchis quiso dejar claro que no dirige en la televisión autonómica por dinero. "No me siento mal pagado. Es el sueldo que tienen los miembros de esta casa con una responsabilidad pública. Como profesional puedo ganarlo fuera de aquí y, si estoy aquí, no es por dinero", aseguró. Cuando Risto le recordó unas declaraciones en las que comentaba que "cobraba poco", Sanchis zanjó así el tema: "Yo no dije poco, dije que por ese dinero no estaría en la televisión autonómica de Cataluña. Por ese sueldo sería muy difícil soportar las cosas que se hacen aquí".