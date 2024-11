La segunda temporada de 'Andor' ya tiene fecha de estreno en Disney+

Por Alejandro Rodera |

Diego Luna ha sido una de las estrellas del universo de 'Star Wars' que se han subido al escenario de la D23 Brazil. En su salto a Latinoamérica, la convención no se ha olvidado de la franquicia galáctica, y uno de los grandes titulares que ha dejado tras su paso ha sido la fecha de estreno de la segunda y última temporada de 'Andor', el aclamado drama que llegó a ser nominado al Emmy a la mejor serie de drama con su celebrada primera entrega.

Diego Luna en 'Andor'

La fecha elegida para lanzar la nueva tanda ha sido el 22 de abril de 2025.y, sobre todo, dentro del plazo de elegibilidad para los Emmy del próximo año. Así pues, la ficción volverá casi tres años después de su debut original, ya que la primera temporada vio la luz en septiembre de 2022. Durante este lapso de tiempo,, así como con los desafíos habituales de una producción de esta escala.

A diferencia de su predecesora, que recorría un año en la vida del agente rebelde Cassian Andor, la segunda completará el lustro que precede a 'Rogue One'. Por tanto, a lo largo de sus doce episodios se cubrirán los cuatro años previos a la misión final de Andor, dividiendo cada año en bloques de tres capítulos. Durante ese viaje, el personaje interpretado por Luna irá ganando galones entre las fuerzas de la Rebelión, dejando de lado la actitud que le caracterizaba en primera instancia para llegar a sacrificarse por un fin extremadamente relevante.

Universo entre dos pantallas

Pese al fracaso de 'The Acolyte' y los inciertos planes de la saga en la gran pantalla, 'Star Wars' todavía tiene varios proyectos que ofrecer al público tanto en el apartado televisivo como en el cinematográfico. En el primer ámbito, lanzará la serie 'Tripulación perdida' el próximo 4 de diciembre para recuperar el espíritu de las películas de Amblin, y también está en marcha la segunda temporada de 'Ahsoka'. Mientras tanto, entre los planes relativos al séptimo arte nos topamos con una lista más extensa, aunque la primera cita no se producirá hasta mayo de 2026, cuando 'The Mandalorian & Grogu' saltarán a las salas de cine.