Disney+ se integrará en la plataforma de Movistar en España

El 24 de marzo, Disney+ aterrizará por fin en España. Después de haber empezado a dar sus primeros pasos en otros países meses atrás, la plataforma de streaming llega a nuestro país y lo hace con un amplio catálogo que incluirá desde el momento del lanzamiento más de 500 películas y 300 series. Los clásicos cinematográficos de Disney, todos los films de la reputada Pixar, las ficciones y películas de la reconocida Marvel, contenidos de National Geographic, toda la saga "Star Wars" e infinidad de contenido exclusivo y de producción propia integra la oferta con la que Disney+ aterriza en nuestro país.

Alianza histórica de Disney+ y Movistar

Pero esta llegada no será en solitario y es que se ha anunciado ya que The Walt Disney Company Iberia y Telefónica han llegado a un importante acuerdo para que Movistar se convierta en el aliado estratégico para la distribución de Disney+ en su lanzamiento en España. De esta forma, los clientes de la plataforma de pago española contará también con todo el contenido de Disney+; este se integrará en la misma al igual que a día de hoy sucede con Netflix, por ejemplo. Por ahora, no se ha dado más información respecto a cómo se podrá consumir Disney+ en Movistar y cómo afectará esto a la oferta comercial de la compañía, que parece evidente que entonces cambiará.

En la nota lanzada a los medios, Emilio Gayo, Presidente de Telefónica España, afirma que "nos hace especial ilusión poder anunciar esta alianza. Disney+ viene a enriquecer la experiencia de los clientes de Movistar, con las mejores historias de las cinco grandes marcas de Disney. Este acuerdo refuerza nuestra estrategia de ofrecer a nuestros clientes siempre el mejor contenido original". Por su parte, Jan Koeppen, Presidente The Walt Disney Company EMEA, también se ha manifestado al respecto a esta gran unión, dejando claro que "estamos muy satisfechos de contar con Telefónica para el lanzamiento de Disney+. Esto marca una nueva y emocionante era de entretenimiento gracias al contenido premium de nuestro portfolio de marcas, estamos deseando que los clientes de Movistar disfruten de ello".

Adiós a Movistar Disney

Este movimiento da pleno sentido al final del canal Movistar Disney, que se producirá el 31 de marzo de 2020. Esa es la fecha en la que la plataforma prescindirá de forma definitivamente de una cadena de televisión dedicada en exclusiva a contenidos de la compañía. "Desde el 7 de abril los contenidos del canal Movistar Disney dejarán de star disponibles en el paquete Cine", comunicaba días atrás la compañía. Era evidente que el cese de sus emisiones venía provocado por la llegada de Disney+ a nuestro país, pero ahora, teniendo en cuenta que este se integrará en Movistar+, se le da pleno sentido entonces a que se haya acabado de forma definitiva con esa marca ya que todos sus contenidos formarán parte de Movistar ya.