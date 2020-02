La serie de "Con amor, Simon", 'Love, Victor', salta de Disney+ a Hulu

'Love, Victor' es el título con el que ha sido bautizada la serie basada en la película "Con amor, Simon". Se trata de una ficción adolescente que cuenta la historia de Victor, un joven que acaba de mudarse a la ciudad y acudirá al instituto de Creekwood, el mismo que el del largometraje original. El protagonista se enfrentará a las dificultades de revelar su orientación sexual, lidiar con los problemas familiares y adaptarse al lugar donde se ha trasladado.

Michael Cimino en 'Love, Victor'

En primera instancia, estaba previsto que 'Love, Victor' fuera un título original de Disney+, pero la compañía ha decidido ejecutar el lanzamiento a través de Hulu, como informa The Hollywood Reporter. Este cambio responde a que, en los diez episodios que componen su primera temporada, aparece un contenido demasiado maduro para la audiencia a la que va dirigida Disney+. Alcohol, exploración sexual o problemas de parejas son algunos de los elementos que forman parte de la serie, provocando una transición que ya vivió antes 'High Fidelity'. Sin embargo, esto no supone un obstáculo en su futuro, ya que los guionistas de la serie ya están trazando la hoja de ruta de una hipotética segunda temporada.

La ficción tiene previsto su estreno en una fecha muy importante para el colectivo LGTBI, en junio, mes en el que se celebran las fiestas del Orgullo. A pesar de la mudanza de 'Love, Victor' a otra plataforma, Disney+ no se quedará sin representaciones LGTBI en su parrilla ya que en títulos como 'High School Musical: El Musical: La Serie' y 'Diario de una futura presidenta' tienen cabida diversas orientaciones sexuales y tramas en las que se trata el tema y su peso social.

Un buen equipo de profesionales

'Love, Victor' ha sido escrita por los guionistas de 'This Is Us' Elizabeth Berger e Isaac Aptaker quienes ya estuvieron a cargo de "Con amor, Simon" en 2018 y ahora también ejercerán como creadores de la ficción adolescente. El reparto que compone 'Love, Victor' esta formado por Michael Cimino, Ana Ortiz, James Martinez, Isabella Ferreira y Mateo Fernández. Junto a ellos también estará Nick Robinson, el actor que se puso en la piel de Simon en el largometraje, sólo que en esta ocasión no aparecerá en pantalla, será el narrador de la historia y además productor ejecutivo de la ficción.