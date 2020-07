Disney+ retrasa el estreno de 'The Falcon and the Winter Soldier'

A Disney+ no le faltan grandes franquicias para surtir su catálogo. Sin embargo, la crisis del coronavirus ha impedido que las podamos ver todas a tiempo, frustrando los planes para el primer año de vida de la plataforma. Aunque el lanzamiento de la segunda entrega de 'The Mandalorian' parece que se mantiene inmutable en octubre, el gran evento del verano sí que ha tenido que reajustar sus previsiones de lanzamiento.

Anthony Mackie y Sebastian Stan en 'The Falcon and the Winter Soldier'

En febrero de este mismo año, antes de que los países occidentales se vieran azotados por la pandemia, el por aquel entonces CEO de Disney, Bob Iger, aseguró que la primera serie de acción real de Marvel de la plataforma, 'The Falcon and The Winter Soldier', podría verse a partir de agosto. No obstante, la imposibilidad de retomar un rodaje que se paralizó en marzo en Praga ha provocado un cambio en la hoja de ruta de la ficción.

Este cambio de fecha ha sido confirmado por el listado de estrenos de Disney+ en Estados Unidos en agosto, recogido por Decider, que no incluye 'The Falcon and the Winter Soldier'. De esa sutil manera, la compañía descarta la temprana llegada de la prometedora irrupción del universo cinematográfico de Marvel en el catálogo de originales del servicio. Por el momento, se desconoce cuándo se reanudará la producción, a la que tan solo le restaban nueve días de rodaje, como apunta ScreenRant.

El mundo post-"Endgame"

Este movimiento pone en jaque el arranque de la cuarta fase del universo cinematográfico de Marvel, que tendría que haber despegado con "Viuda Negra", cuyo estreno primaveral se reajustó a la época otoñal. Por lo tanto, a la espera de que Disney+ actualice la fecha de lanzamiento de 'The Falcon and the Winter Soldier', es un misterio cuándo viviremos el inicio de una fase marcada por los eventos presenciados en "Vengadores: Endgame".