'La innegable verdad', 'Defending Jacob' y el regreso de las estrellas de Marvel a la televisión

La esperanza de vida laboral de los superhéroes es similar a la de los futbolistas. En el mejor de los casos, como el de Hugh Jackman con Lobezno, la implicación de un actor con un carismático personaje sobrehumano puede extenderse a lo largo de un par de décadas, por lo que puede resultar complicado desprenderse de esa imagen de invencibilidad a la hora de asumir nuevos roles. En el caso de Chris Evans, que se despidió por todo lo alto de su Capitán América en "Vengadores: Endgame", ese lavado de cara pasa por uno de los proyectos más destacados de Apple TV+ desde su lanzamiento, 'Defending Jacob', que, por azares del calendario de estrenos, coincidirá durante su emisión con 'La innegable verdad', la miniserie de HBO en la que Mark Ruffalo afronta uno de los mayores desafíos de su carrera.

Ambas ficciones suponen el regreso de sus respectivos protagonistas a la pequeña pantalla veinte años después de sus últimos roles televisivos regulares. Consagrados como estrellas cinematográficas tras compartir invasiones alienígenas en el Universo Cinematográfico de Marvel, la implicación de Evans y Ruffalo en estas miniseries sirve para mostrar unas facetas más frágiles y humanas, subrayando por el camino el gran estado de forma de la televisión contemporánea, capaz de atraer a los talentos más cotizados para exprimir sus habilidades al brindar más espacio para desarrollar los conflictos de sus personajes. Por eso, desde FormulaTV no hemos querido perdernos el intenso drama de 'La innegable verdad' ni las inmersivas intrigas de 'Defending Jacob', que brillan con luz propia en una primavera cargada de estrenos.

'La innegable verdad': Unidos para siempre

Mark Ruffalo en 'La innegable verdad'

'La innegable verdad' es una de las series más contundentes y desgarradoras de los últimos años. A lo largo de seis episodios, el director y guionista Derek Cianfrance adapta la extensa novela "I Know This Much Is True" de Wally Lamb, tomando como protagonistas a Dominick y Thomas Birdsey, dos hermanos gemelos marcados por el trauma y por un vínculo muy conflictivo. Mark Ruffalo encarna a ambos personajes, aunque el punto de vista que asume la ficción principalemente es el de Dominick, un divorciado cuarentón que prioriza el cuidado de su hermano esquizofrénico al de sí mismo, llevándole a caer en un tortuoso pozo de rencor y tragedias constantes.

El espectador vive cada uno de los obstáculos vitales de Dominick, lo cual hace de 'La innegable verdad' una experiencia compleja, cruda y apasionante, ya que somos testigos de los conflictos atravesados desde su infancia hasta la actualidad, en una fascinante estructura temporal muy característica de Cianfrance, que en las imprescindibles "Blue Valentine" y "Cruce de caminos" ya demostró su obsesión con la evolución de sus protagonistas a lo largo de dilatados periodos de tiempo. Esos malabarismos cronológicos no se ejecutan con un montaje frenético, ya que hay un mayor gusto por la contemplación de lo que acostumbra el medio televisivo, con largas secuencias que no solo exploran el talento de un elenco en el que también destacan Kathryn Hahn, Melissa Leo, Philip Ettinger o Rosie O'Donnell, sino que establecen una puesta en escena absolutamente cautivadora.

Durante seis horas y media de puro cine televisado, Cianfrance sublima su gusto por el melodrama al componer un relato de una épica emocional rotunda, que recorre décadas y generaciones para cuestionar si Dominick puede estar en paz con su familia y su pasado o si, por el contrario, se dejará consumir por sus impulsos más nocivos. Un recorrido que se produce en paralelo al sangriento siglo XX, en el que el país natal de estos gemelos, Estados Unidos, saltó de una guerra a otra, desde los conflictos mundiales a los librados en Corea, Vietnam o el Golfo Pérsico, inculcando la violencia, la desconfianza y el sacrificio en recién nacidos como los Birdsey, cuyo bagaje es un espectáculo tan absorbente como doloroso.

'Defending Jacob': Implosión familiar

Chris Evans, Jaeden Martell y Michelle Dockery en 'Defending Jacob'

Si en 'La innegable verdad' Dominick protege a su hermano a capa y espada, en 'Defending Jacob' el esfuerzo del personaje de Chris Evans, Andy Barber, está dedicado a su hijo, acusado de asesinar a uno de sus compañeros de clase. Antes de verse empañada por esa tragedia, la familia Barber gozaba de un buen estatus en su barrio, sobre todo por el desempeño de Andy como miembro de la oficina de la fiscal del distrito. Precisamente esa labor es la que le lleva a ser uno de los encargados de investigar la muerte del adolescente que ha abierto todos los telediarios, pero cuando su hijo se convierte en el principal sospechoso, todo se derrumba.

Ese potente detonante es tan solo el punto de partida de la serie, que no trata tanto de discernir si Jacob es inocente o culpable, sino de mostrar la erosión que vive su familia desde el momento en el que empieza el juicio mediático y social, que se empieza a librar mucho antes que el que tiene lugar más adelante en el juzgado. Ese circo ya ha sido explorado en multitud de ocasiones a través de la mirada de creativos tan diferentes como Billy Wilder en "El gran carnaval", Thomas Vinterberg en "La caza" o Ryan Murphy en la primera temporada de 'American Crime Story', pero lo que hace 'Defending Jacob' es ampliar ese juicio previo a toda la comunidad que rodea a los Barber, hasta inocular la sombra de la duda dentro de la propia familia.

La ficción original de Apple TV+ se desmarca de caer en la escasa originalidad de los telefilms vespertinos al expandir su prometedora premisa sin caer en giros absurdos, jugando a su favor el sobrio estilo visual aplicado por Morten Tyldum ("The Imitation Game"), que dirige los ocho episodios escritos por Mark Bomback ("El amanecer del planeta de los simios") a partir de la novela homónima de William Landay. Como ya es costumbre en el género, 'Defending Jacob' juega al despiste con dos líneas temporales, pero la mayor parte del drama transcurre en las mentes de Andy y su mujer, Laurie, interpretada por una gran Michelle Dockery, que se ven obligados a someter a juicio cuánto saben de la persona que han traído al mundo. Al disponer esas interesantes cartas de una manera precisa, aunque no revolucionaria, sobre la mesa, la nueva serie original de Apple supone un acierto para su plataforma de streaming, a cuyo catálogo se han incorporado en pocas semanas tanto 'Defending Jacob' como 'Trying', una comedia que tampoco te puedes perder si te quieres sumergir en la cara alternativa Londres de la mano de una imperfecta pareja.