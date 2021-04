A pesar de los grandes avances y su mayor facilidad con el paso del tiempo, hay ciertas generaciones para las que la tecnología y las redes sociales continúan pareciendo un auténtico reto y misterio. Es por ello, que puede parecer normal que cada cierto tiempo nos encontremos con algún que otro error de los rostros de nuestra televisión en Internet, como le ha pasado a Paz Padilla.

Paz Padilla junto a su hija Anna Ferrer

La presentadora de 'Sálvame' es una usuaria asidua de TikTok, la plataforma de moda. Suele aprovechar los retos y bailes virales para realizarlos por su cuenta, pero en muchas ocasiones tiene una acompañante muy especial: su hija Anna Ferrer Padilla. Pero parece que la madre no sabe cómo se llama su hija en la plataforma y ha etiquetado en diversos vídeos a una persona que no es ella, hasta que la usuaria le ha respondido.

"¡Paz! No paras de etiquetarme en los vídeos. Yo no soy tu hija", le decía otra Anna Ferrer entre risas. Con el revuelo en redes, la auténtica hija de la jurado de 'Got Talent España' ha decidido responder a la usuaria sin perder el humor ni la paciencia: "Algún día me etiquetará bien, no perdamos la esperanza". ¿Volverá a caer en el error? ¡Estaremos atentos!

La broma de Anna Ferrer a Paz Padilla

Madre e hija siempre han presumido de la gran relación que tienen, tanto en su día a día como en las redes sociales. Prueba de ello es la complicidad y confianza que tienen en los vídeos que hacen juntas, como la broma que Anna le hace a Paz y que ya lleva casi dos millones de visualizaciones. Ferrer hace bailar a su madre cambiándole la música por el sonido de una flatulencia, generando una reacción muy divertida de la presentadora.