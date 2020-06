Divinity vuelve a cambiar de horario sus telenovelas turcas, que saltan a primera hora de la mañana

Si meses atrás las series turcas se convirtieron en el pilar fundamental de la parrilla diaria de Divinity, esto ha cambiado en las últimas semanas ya que las ficciones turcas ya no funcionan en la cadena de Mediaset España. Mientras que en Nova este tipo de series sí siguen triunfando a diario, en Divinity se ha perdido el interés por las mismas. El éxito que en su día consiguieron productos como 'Erkenci Kus: Pájaro soñador' o 'KKara Sevda (Amor eterno)' no se ha logrado replicar ahora con el nuevo bloque turco; por ello, la cadena no dudó hace una semana en eliminarlas de su franja de tarde y pasarlas a la matinal, un cambio al que ahora se le suma un nuevo adelanto de horario, motivado por los malos datos que este tipo de ficción ha anotado en su nueva franja de emisión.

Can Yaman en 'Inadina Ask: Amor Obstinado'

De esta forma, desde este lunes 8 de junio, 'Amar Es Primavera: Cherry Season' pasa a emitirse a diario a las 08h35, 'Inadina Ask: Amor obstinado' con Can Yaman al frente se emitirá diariamente a las 09h15 y dará paso después a 'Sühan: Venganza y amor', que cierra este bloque de ficción turca a las 10h00. Después, Divintiy emitirá dos episodios de 'Hospital central' que cederán el testigo entonces a la serie estadounidense 'Bones' a las 15h10. Una vez emitidos varios episodios de la ficción, llegará el turno de la exitosa 'Castle' hasta las 20h00, momento en el que 'Bones' regresará a la parrilla diaria de la cadena de Mediaset España hasta aproximadamente las 23h00, momento en el que arrancará el prime time diario de Divinity. En definitiva, un cambio que hace que los fans de las turcas tengan que madrugar más que nunca para ver sus series favoritas, algo que no ha gustado demasiado a sus fans, y es que desde que se conoció la decisión algunos no han dudado en mostrar su disconformidad con la nueva estrategia de emisión de la misma.

La nueva estrategia de Divinity

Este cambio de estrategia fue explicado días atrás por Ángel López Armendáriz, director de Selección de Producción Ajena de Mediaset España. En una extensa entrevista, este contó que "seguimos vigilando de cerca la producción turca" pero reconoció que "es cierto que nuestro canal encargado de emitir ese tipo de series, que es Divinity, está teniendo unos resultados un poco menos buenos de lo deseado". De esta forma, López Armendáriz quiso dejar claro que "no significa que no sigamos comprándolas, pero sí que ha llegado el momento de replantearse un poquito qué queremos hacer con Divinity: si tiene que enfocarse tanto a la producción turca o tiene que ser un variado en el que entren producciones europeas o americanas junto a las turcas". Algo que por lo que hemos visto está empezando a suceder: una diversificación de contenido que permita complementar ficción procedente de Turquía con otro tipo de formatos y series internacionales.

Ucrania, en el punto de mira de Divinity

Este además explicó que la cadena probablemente se abra a otros mercados ya adelantó que "hace poco hemos comprado una serie ucraniana" llamada 'Love in Chanins'. "Estamos viendo productos indios, orientales... Estamos abiertos a cualquier producto que pueda funcionar en un momento dado. Incluso a hacer experimentos, a probar cosas de las que no estamos muy convencidos pero que sabemos que si funciona puede ser una puerta interesante". Pese a ello, adelanta que por ahora lo que no parece que habrá es ficción coreana, como se había llegado a rumorear. "Nos cuesta visualizar una serie coreana en un canal español. Ya hemos comprado alguna película coreana y la hemos emitido con un cierto éxito en franjas más o menos importantes, pero claro, eso es una apuesta que funciona o no funciona una vez", explica.