Chanel llegó el pasado 4 de mayo a Turín dispuesta a darlo todo con la previa al Festival de Eurovisión 2022. Un día después de su llegada, la representante española tenía el primero de los ensayos durante la tarde, de modo que, antes de que se subiera al escenario, RTVE mostró cómo era el traje que Palomo Spain le había confeccionado para darlo todo con su "SloMo".

La marcada inspiración torera del vestuario ha generado división de opiniones en redes sociales, ya que muchos de los usuarios lo asocian a la tauromaquia. De entre ellos, algunos han sido muy críticos, pues creen que la cantante estaría haciendo apología de los toros y al maltrato animal, asegurando que perpetúa estereotipos por la asociación global que existe de los toros y España.

Sin embargo, la mayor parte de la comunidad tuitera ha salido en defensa del mono y la chaqueta que el juez de 'Maestros de la costura' le ha confeccionado a Chanel. Muchos están de acuerdo en apropiarse de los conceptos relacionados con la tauromaquia, al mismo tiempo que otros han pedido a la gente que navegue en los orígenes de los trajes de luces y en cómo sus raíces van más allá de los toros.

A mi no me parece mal que el traje de Chanel sea estilo torero, yo estoy completamente en contra del toreo, pero eso no quita que los trajes de luces sean una maravilla, y queramos o no, es algo que en el extranjero identifican con España al vuelo. #Eurovision

Te guste o no todo eso forma parte del imaginario español y yo no veo ningún problema en cogerlo y llevarlo al terreno artístico. Ni Chanel está haciendo apología de la tauromaquia ni va a matar a 5 toros en su puesta en escena. https://t.co/70A2iFU2jY

Pues yo me he quedado un poco Chof, tirando de estereotipos y de una fiesta nacional de la que no me siento orgullosa. Con lo fácil que era ponerle algo elegante y punto. Aunque del carro Chanel no me bajo, eso seguro ???? #EUROVISION https://t.co/AwxLO51Dts