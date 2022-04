Chanel vestirá de Palomo Spain en Eurovisión 2022: así será y esta es la inspiración

Una de las grandes sorpresas que Chanel Terrero daba siempre a sus seguidores fue los sorprendentes cambios de vestuario que veíamos en la artista cada vez que actuaba ante el público. De este modo, la artista no solo cambió de vestido entre la semifinal y la final del Benidorm Fest, donde lució una prenda diseñada por Carmen Farala, sino que también ha variado numerosas veces el atuendo cuando ha recorrido Europa interpretando "SloMo" por distintas fiestas eurovisivas, así como por preselecciones como el Festival da Cançao portugués.

Palomo Spain, María Eizaguirre y Chane

El equipo de Chanel tiene claro que esto es un elemento clave para su puesta en escena, por lo que Palomo Spain será el encargado de llevar a cabo su prenda para el próximo Festival de Festival de Eurovisión 2022. Así se ha confirmado en la rueda de prensa de despedida de Chanel, en la que la artista ha estado acompañada de María Eizaguirre, Eva Mora y Julia Varela, se ha dado más noticias de lo que está por llegar.

Todavía no se ha visto ninguna imagen de él y todo pinta a que será secreto hasta el momento de su actuación, pero se rumorea que sería un mono negro con pedrería, flecos y una torera. Aunque seguro que el diseñador le da un toque personal que lo convierte en uno muy especial, esta descripción nos recuerda mucho a cómo iba vestida durante la primera semifinal de la preselección española, donde la artista llevaba también un mono negro con pedrería plateada y una torera que se quitaba cuando comenzaba el dancebreak.

Se gestó en la presentación de 'Maestros de la costura'

En la rueda de prensa de la quinta edición de 'Maestros de la costura', Eizaguirre propuso a Palomo la idea de vestir a Chanel en esta fecha tan especial, a lo que el diseñador no pudo negarse. "Me siento orgullosísimo y feliz de trabajar con Chanel. Ya es familia y la queremos un montón en el taller", comenta, matizando que están trabajando a contrarreloj. Llevamos noches sin dormir, pero estamos muy felices de estar involucrados. Este año es especial, no sabemos por qué, pero hay una energía de que algo bueno va a pasar", añade.

Para Palomo, el vestuario de la representante de Eurovisión es esencial. Para él, tiene "casi el 50% de importancia", porque es fundamental que ella se sienta cómoda, así como la presencia en el escenario. Chanel se siente muy feliz y reconoce que tuvo un flechazo con el equipo del diseñador: "Desde el primer día me sentí muy cómoda con todos ellos".

¿Cuál es la inspiración?

"Desde el principio queríamos que fuera una mujer empoderada, del momento en el que estamos y que tuviera mucha fuerza", explica Palomo Spain al ser preguntado por la inspiración que ha tenido a la hora de diseñar el vestuario. Aunque Chanel le ha frenado para que no desvele nada más, él se ha lanzado a dar un detalle más: "Me he inspirado en ella y en la fuerza que ella representa".

Las reacciones de los seguidores y Carmen Farala

Cundo se filtró el nombre de Palomo Spain, la gran mayoría de gente aplaudió en redes sociales que un diseñador de renombre en nuestro país sea el encargado de vestir a Terrero. No obstante, muchos recordaron las palabra de la cubana, que admitió querer ser vestida otra vez por Farala. De hecho, la ganadora de 'Drag Race España 1' desmintió la posibilidad de participar junto a Palomo: "No voy a participar en el proceso de creación del vestuario de Chanel para Eurovisión. Pero seguro que igualmente Chanel irá estupenda".