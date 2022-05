Con Eurovisión 2022 a menos de dos semanas de comenzar, 'El hormiguero' recibió el lunes 2 de mayo a Chanel Terrero, la representante española en el certamen. La artista acudía al programa de Antena 3 dos días antes de que pusiera rumbo a Turín y, al igual que recordó su experiencia tras convertirse en la ganadora del Benidorm Fest, también defendió la letra de "SloMo" y compartió lo que esperaba de su paso por el certamen europeo.

Pablo Motos entrevista a Chanel en 'El hormiguero'

"Hubo mucha polémica cuando ganaste el Benidorm Fest. Estás en la nube, acabas de ganar y, ¿cómo te enteras de que se está liando", preguntó Pablo Motos. "Lo de que yo estaba en una nube es real. Hasta una semana después, no me di cuenta de que habíamos ganado", apuntó Chanel, tras lo cual compartió de que "me enteré de que se habían revolucionado las cosas porque cuando actuamos el público estaba con nosotros, pero luego se percibió una energía muy rara y no sabía que era". "Cuando me metí en el autobús, vi a mis compañeros cuidándome de más y me dije 'están pasando cosas y no sé si quiero saberlo'. Llegamos al hotel y me dicen 'no hagas mucho caso a las redes, hay mucho eurofan muy pasional y hay muchas opiniones'. Y eso a mí me asusta, cuando no me van directos al grano. Entré al Twitter y el drama", declaró la invitada.

"¿Te amargaron un poco el premio?", quiso saber el presentador. "Soy una mujer muy positiva, no me gusta decir que me lo amargaron, porque no es verdad, pero sí fue una sensación agridulce. Fue un aprendizaje", contestó Chanel, tras lo cual Motos recordó el acoso al que la habían sometido tras la cita en Benidorm. "Es muy delicado. Cuando compartes tu arte y te subes a un escenario, estás siendo juzgado siempre. Es una realidad y cada uno tiene una opinión, pero cuando se pasa a un ataque verbal y amenazas como las que recibí, por ejemplo, 'voy a ir a Turín con una metralleta'...", manifestó la artista, tras lo cual rememoró que "me quité la aplicación de Twitter por mi salud mental". "En el fondo, pensaba que si fueran críticas a mi 'yo' como artista, a lo que hice en el escenario, bueno, lo cojo y aprendo, pero eran ataques racistas y de todo tipo", confesó además Chanel quien, para contrarrestarlo, "me rodeé de mi gente y me cubrí de buena honda".

"Abramos la mente y disfrutemos"

Sobre la polémica que se generó por la letra de "SloMo", que incluso llegó al Congreso de los Diputados, Chanel argumentó que "la música es arte y abarca muchas cosas, es subjetivo. No hay arte malo o bueno, no se puede sentenciar, abramos la mente y disfrutemos". "Para mí es una letra divertida que te hace sentir segura de ti misma. Es una canción para disfrutar. Venimos de una época muy oscura, muy dura, ¿qué hay de malo en poner un 'on' y disfrutar?", planteó además la invitada.

A la hora de abordar cómo se entrenaba para cantar y bailar bien al mismo tiempo, Chanel recalcó que "llevo haciendo musicales mucho tiempo", lo cual "ha sido un entrenamiento muy importante para mí". "Para esta coreografía tuve que cantar en cinta con tacones. Empecé en zapatillas y al primer cuarto de la canción ya no podía, pero el segundo día conseguí la mitad y el tercero ya lo tenía hecho. Luego le añadí el plus de los tacones", explicó la invitada, para después confesar lo que esperaba de su paso por el certamen. "Es una competición, pero yo estaría contenta si salgo del escenario, miro a mis bailarines y estamos satisfechos de hacer un buen show, luego lo que pase no está en nuestra mano", declaró Chanel.