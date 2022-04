Así fue la fiesta de despedida de Chanel antes de partir a Turín para Eurovisión 2022

Durante la tarde del 27 de abril de 2022, RTVE organizó una fiesta de despedida para Chanel Terrero y todo su equipo antes de partir a Turín para el Festival de Eurovisión 2022. En el evento, presentado por María Eizaguirre y Eva Mora, pudimos ver a distintos artistas relacionados con el mundo del certamen cantando sus temas eurovisivos y deseando suerte a la artista.

Blas Cantó y Chanel Terrero en la fiesta de despedida

En primer lugar, Azúcar Moreno interpretó su característico "Bandido" y después dedicaron unas bonitas palabras a la catalana. "A Chanel no hay que desearle suerte porque tiene talento y cuando tienes talento, la suerte acompaña. Solo falta que Europa se de cuenta de lo que vas a hacer en ese escenario", decían, emocionando a Chanel.

Tras la actuación de las también exconcursantes del Benidorm Fest, Rosa López se subió al escenario y cantó "Europe's living a celebration". "Te voy a decir como mi madre: 'Un poco más y regalas el chichi'", decía la cantante, haciendo estallar la risa de Chanel. "Me tienes aquí para lo que necesites. No tengo la misma voz que hace 20 años, pero el mensaje de mi voz sigue siendo el mismo", explicaba López.

Más tarde, Ruth Lorenzo se subió al escenario para cantar "Dancing in the rain" y emocionar sobremanera a la representante de España en Eurovisión 2022. "No te puedes llegar a imaginar lo orgullosa que me siento de ti y la fuerza que me da verte soñar para soñar yo y seguir adelante. Hagas lo que hagas, eres mi ganadora", decía la cantante, provocando que Chanel soltase alguna lágrima.

Blas Cantó

Después de estas tres actuaciones, los presentes en la fiesta vimos unas imágenes exclusivas de Chanel cuando justo ganó el Benidorm Fest. Como remate final, Blas Cantó se subió al escenario para mostrar también su apoyo a la cantante. "Le he pedido cita para que me dé ella los consejos a mí. Como dice Belén Esteban, vive tu concurso", bromeaba el que fuera representante de España en 2020 y 2021.

"Me inspiras mucho. Cantas, cantas cuando bailas y te pones con una guitarra en acústico. Después de las nubes siempre sale el sol y el sol eres tú", pronunciaba Cantó, fundiéndose en un abrazo con Chanel Terrero. Tras todas estas actuaciones eurovisivas y consejos, fue la propia artista la que interpretó "SloMo", para despedir el concierto.