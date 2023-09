Por Redacción |

A finales de agosto, Telecinco anunció un especial sobre Julio Iglesias con motivo de la celebración de sus 80 años. En una de sus promos, aseguraban que "este año en Telecinco julio cae en septiembre". Y aquí estamos, a pocos días de octubre y sin haber revivido el verano en nuestras carnes tal y como nos habían prometido desde Mediaset España.

Concierto de Julio Iglesias

El pasado 23 de septiembre, el cantante alcanzaba dicha edad, pero desde Telecinco, que cuenta con rostros como Carlos Latre José Mota o José María Aznar, como se pudo ver en un vídeo promocional. Lo cierto es que el grupo de comunicación tampoco lo tiene entre sus planes, dado que desde FormulaTV hemos preguntado para conocer si tienen pensado que vea la luz próximamente. Pero,

A este respecto existen varias teorías. Por un lado, Telecinco no fue la única que pensó en celebrar los 80 años de Julio Iglesias, pues Televisión Española le ha dedicado dos entregas de 'Lazos de sangre', una el 13 de septiembre y otra el 19, con la que, además, firmó su máximo de temporada con un 10,5% y 836.000 espectadores. Cabe señalar que en los debates contaron con la perspectiva de mujeres, algo que en la promo de Telecinco no hemos visto. Uno de los debates estuvo amadrinado por Ana Obregón, mientras que otro contó con Norma Duval.

No sería de extrañar que Telecinco se lo pensara mejor al ver que La 1 tenía contenido de Julio Iglesias para dos semanas y no quisiera así inundar la parrilla con el artista. Por otro lado, podría haber influido también el bache que atraviesa la cadena, que, cerca de concluir el mes, se mantiene por debajo del doble dígito. Quizá por ello, y por no tener mucha confianza en el espacio, habrían preferido dejarlo en el cajón para otro momento. En este punto podemos rescatar la emisión de 'La caza del encantador', otro documental que anunciaron y cuya emisión patinó con un 8,2% y 647.000 espectadores, la mitad del dato que hizo el estreno de 'The Floor' (16,9%).

¿Cuándo podría ir?

Sea por unas razones o por otras, lo cierto es que Telecinco no tiene mucho hueco en su parrilla en estos momentos como para lanzar el especial de Julio Iglesias. 'La que se avecina' ocupa los lunes, 'El musical de tu vida' se emite los miércoles, mientras que los sábados son de 'Got Talent España' y los martes, jueves y domingos de 'GH VIP'.

Una de las posibilidades hubiera sido emitirlo un martes, puesto que la idea inicial de Telecinco era que el reality show solo tuviera dos galas, pero no tardaron en anunciar 'Gran Hermano VIP: Límite 48 horas' por sorpresa. También habría sido una opción la noche del viernes, pero quizá 'La Voz' es un contendiente demasiado fuerte al que el cine de estreno de Disney es incapaz de superar. Salvo un cambio de última hora por parte de la cadena, todo parece indicar que nos quedaremos sin revivir julio en septiembre, puesto que el 1 de octubre está ya a la vuelta de la esquina.