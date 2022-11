Julio José Iglesias presenta a su novia en sociedad como si fuera un objeto y disfrazada de fantasma

Puede que a más de una persona le cueste creer el surrealista momento que ha protagonizado Julio José Iglesias junto a su nueva novia, la modelo brasileña Vivi Di Domenico. El cantante se separó de la que era su mujer, Charisse Verhaert, en febrero de 2021 tras estar más de 16 años juntos. Meses después, ha rehecho su vida y ha encontrado a su "alma gemela", tal y como él ha declarado.

Julio José Iglesias y Vivi Di Domenico

Tan enamorado está que. La presentación oficial se dio en elen el que el hijo de Isabel Preysler era protagonista. Se supone que el hermano de Tamara Falcó acudía al evento para

Como si de su última adquisición se tratase, Julio José Iglesias daba paso a que Vivi Di Domenico entrara en el photocall con su peculiar atuendo: "Os voy a descubrir un fantasma muy especial para mí, que espero que os guste". Una vez colocada ante los medios, el concursante de la primera edición de 'Tu cara me suena' destapaba la sábana que cubría a su pareja y esta comenzaba a posar sonriente ante las cámaras, como si ya hubiese sido "inaugurada".

Incredulidad ante un momento tan bochornoso

Durante el desarrollo de este grotesco espectáculo, se respiraba una incredulidad en el ambiente que hasta los propios cámaras que capturaron el momento manifestaron abiertamente. "No me lo puedo creer, de verdad que no me lo puedo creer", repitieron los periodistas en varias ocasiones sin dar crédito a lo que estaban viendo.