El documental de 'OT 2017' no verá la luz porque Amaia cree que "podría perjudicar a su carrera"

Una serie de catastróficas desdichas es lo que ha vivido este proyecto sobre el fenómeno de 'Operación Triunfo 2017'. Tras la victoria de Amaia Romero, Gestmusic y Universal comenzaron a producir un documental que seguía los primeros pasos de la cantante: entrevistas, photocalls, conciertos o su viaje a Lisboa para representar a España en Eurovisión 2018. Un interesante contenido que los seguidores del formato llevan más de un año reclamando. Ahora, ya hay una respuesta: el "docutriunfo" nunca verá la luz. Aunque, curiosamente, Amazon Prime Video acaba de estrenar 'Una vuelta al sol', otro documental sobre la pamplonesa, que recoge el proceso de grabación de su disco "Pero no pasa nada".

Amaia Romero en la final de 'OT 2017'

El primer golpe llegó por parte de Televisión Española cuando declinó comprar el documental de 'OT 2017', obligando a la productora a buscar nuevas vías de distribución a través de plataformas de pago. "El documental ya está vendido y listo para su emisión", aseguraba a FormulaTV Tinet Rubira, director de Gestmusic, en el casting de 'OT 2020'. Pero parece que el acuerdo no terminó de cerrarse por la negativa de su protagonista. "No tiene ningún sentido que salga ese documental, es un poco sentido común (...) si de repente saliese, sería una mierda", afirmó la propia Amaia en una entrevista concedida a eCartelera.

Coincidiendo con el anuncio del regreso de 'Operación Triunfo 2020' a La 1 tras el parón por la crisis del coronavirus, Rubira desvela la verdad sobre el documental en el programa "Popap" de Catalunya Ràdio. "Nosotros hicimos un documental de Amaia, el 'docutriunfo' que dicen los fans. Realizamos un seguimiento desde que ganó 'OT' hasta Eurovisión. Pero nunca ha salido", explica. "En un momento dado, Amaia consideró que quería distanciarse de 'OT' y que si salía este documental cuando sacase su disco podría perjudicar a su carrera", añade.

"Hemos decidido no sacarlo ni comercializarlo. Estoy convencido de que no hubiese perjudicado a su carrera. Pero, solo por el hecho de que pudiese pensarlo, lo hemos congelado y no lo hemos lanzado", explica el productor del proyecto. El catalán asegura que tenían "un cliente en una de las plataformas para comprarlo", pero declinaron la oferta por la cantante: "Ella se sentía incómoda con esta etapa en la que estaba más perdida. No quería que saliese un año después".

Amaia se emocionó al ver el "docutriunfo"

La opinión de Amaia sobre el documental ha cambiado en en el último año, ya que en agosto de 2018 aseguraba haberse emocionado al visionarlo: "Vengo a deciros que me han enseñado el documental de 'OT' y he llorado muchísimo, es increíble". Lamentablemente, parece ser que nunca veremos el "docutriunfo" o, al menos, no a corto plazo. ¿Cambiará de opinión dentro de unos años?