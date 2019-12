Amaia Romero: "Espero que el documental de 'OT' no salga, sería una mierda"

Mucho ha cambiado la vida de Amaia Romero desde ese 18 de octubre de 2017 en el que entró en la Academia de 'OT'. La de Pamplona poco podía imaginar que iba a ganar esa edición, que nos iba a representar junto a Alfred García en el Festival de Eurovisión 2018, que lanzaría un disco propio ("Pero No Pasa Nada") o mucho menos que incluso compondría y pondría voz a la canción principal de "El legado en los huesos", segunda entrega de la Trilogía del Baztán. La artista ha querido hacer balance de este tiempo y hablar de su trabajo en el film en una entrevista en eCartelera en la que también ha revelado los retos profesionales que le gustaría asumir en el futuro.

Amaia Romero

"Quiero trabajar con Los Javis"

Romero ha confesado que le encantaría entrar en el mundo de la actuación en un futuro cercano. Y es que años atrás, antes de formar parte de 'OT', ya protagonizó una humilde representación teatral junto a otras tres chicas, un proyecto que le acercó a un mundo en el que quiere seguir participando. Desde entonces no ha hecho nada, pero es una disciplina que no descarta en absoluto. "Es algo que me gustaría probar, nunca he experimentado del todo esa faceta como actriz", explica, antes de confesar que "me gustaría trabajar con Los Javis (...) les conozco, son amigos míos y me gustaría empezar con alguien como ellos, que me conozcan y me quieran, son increíbles". La cantante además fantasea con la posibilidad de formar parte de "La llamada", el exitoso musical creado por ambos en el que trabajan otros exconcursantes de 'OT 2017' como Nerea o Raoul Vázquez. "Es uno de mis musicales favoritos. Nunca me han propuesto salir, pero no estaría mal, me gustaría", confiesa muy ilusionada.

Fan de 'Big Little Lies'

Más allá de musicales, Romero también ve series y cine y es que se confiesa gran fan de 'Big Little Lies', por ejemplo: "Me pareció increíble, me la vi en dos día". En cuanto a películas, se confiesa fan de films tan dispares como "High School Musical" o "El Grinch", y de la animación nacida de la factoría Pixar. Precisamente, se postula para poder componer e interpretar una canción para una película de animación de dicha empresa. "Me encanta Pixar, esas películas como de niños pero para adultos, tienen ese punto de melancolía, emocional (...) me encantaría hacer una canción para una película así".

Sobre el documental de 'OT'

Pero no solo de ficción ha hablado Amaia Romero en eCartelera y es que esta ha querido dar detalles del documental de 'OT 2017' que nunca ha llegado a ver la luz. La cantante confiesa que "no me gustaría que saliese (...) espero que no salga". ¿La razón? Amaia explica que lo que veríamos ahí "no tiene nada que ver con lo que está pasando ahora". "Es un documental que se grabó después de 'OT', que contaba lo que pasó después (...) Eurovisión, la gira...", añade Romero, aclarando también que "la mayoría del documental salgo yo, el 95% de las imágenes son conmigo". "No es algo que no quiera que salga, porque no quiera que se vea, es porque es algo que ya se vio y vivimos en esa época (...) yo ahora he sacado mi primer disco, creo que ahora mismo ese documental está fuer de contexto. No tiene ningún sentido que salga ese documental, es un poco sentido común (...) si de repente saliese, sería una mierda". Lo que posiblemente Romero no sabe es que el documental ya ha sido vendido y está listo para su emisión, tal y como Tinet Rubira explicó en una entrevista en FormulaTV.

Su bolso de Hannah Montana, éxito en redes

Esta entrevista forma parte de la amplia promoción de "El legado de los huesos", pero no ha sido el único evento del que ha tenido que formar parte y es que Romero estuvo presente en la premiere del film realizada en Madrid. Lo que poco podía imaginar Amaia Romero es que iba a ser una de las protagonistas del acto, y no solo por su presencia allí, su bolso pasó a tener todo el foco de la atención. ¿El motivo? ¡Es de la serie 'Hannah Montana'! Romero no dudó en presentarse en el lugar con un llamativo bolso rosa de la exitosa ficción de Disney Channel. Muchos han sido los memes sobre el mismo que han hecho que tanto la serie como ella sean TT en nuestro país.