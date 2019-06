Amaia Romero: "Preferiría no haber ido a Eurovisión, lo pasé mal"

Aunque la carrera de Amaia Romero, ganadora de 'OT 2017', no ha hecho más que empezar, en apenas dos años es innegable que el cambio y la evolución que ha vivido han sido verdaderamente reseñables. En este tiempo ha pasado de ser una completa anónima a convertirse en una de las personas más buscadas en el mundo de la música española, ha sido la representante de España en el Festival de Eurovisión 2018 junto al que fuese su pareja Alfred y ha presentado ya una pincelada del que será su primer trabajo discográfico que lanzará tras el verano. Han sido unos meses intensos, en los que no ha dejado de trabajar y en los que ha demostrado que sigue siendo la misma chica sin pelos en la lengua que entró en 'OT'.

Amaia Romero en 'OT 2018'

Prueba de ello es la entrevista que ha concedido a El País en la que no ha dudado en hablar de todo lo vivido en este tiempo y sí, posiblemente a muchos no les hará ninguna gracia alguna de las cosas que esta ha contado. Y es que, por ejemplo, Romero no habla de una forma especialmente positiva de su paso por Eurovisión 2018, en el que participó interpretando el tema "Tu canción" junto a Alfred García. "Preferiría no haber ido a Eurovisión, lo pasé mal porque no parábamos de dar entrevistas, hacer un montón de cosas y yo lo único que quería era cantar", confiesa la triunfita en dicha publicación. Una postura totalmente opuesta a la de García, ya que en una entrevista en FormulaTV confesó que "mi concepción de Eurovisión ha cambiado para bien" y dejó claro que sí, quiere volver al Festival, ya sea como intérprete o como compositor.

"Al principio estaba un poco perdida"

Amaia cuenta también que este tiempo preparando el disco no ha sido nada fácil ya que cuando salió de la Academia "estaba un poco perdida" porque "no sabía qué estilo quería hacer y tuve mis bajones". Tras meses componiendo, viendo propuestas y encauzando la que es ya su carrera musical, todo se tranquilizó. La artista respiró tranquila cuando este proceso de composición y grabación de su primer disco finalizó. "Tuve una sensación de descanso. Ahora solo queda lo bonito: dar conciertos", añade. El resultado lo veremos en otoño aunque por ahora podemos escuchar ya "El Relámpo" y el 21 de junio podremos hacer lo propio con "Nadie podrá hacerlo", su segundo single.

Amaia y Alfred García en Eurovisión 2019

La de Pamplona también ha aprovechado la ocasión para hablar de su imagen y para recordar una anécdota que sin duda fue comentada por todos durante su paso por 'OT': las mechas "rollo surfero" que el equipo de peluquería del formato le hizo. Romero afirma que "ahora tengo más claro mi estilo y creo que no me dejaría que mas las hicieran" ya que "me gusta muchísimo mi melena castaña". Es un estilo que, tal y como afirma, "ha cambiado en el último año" y es que tiene claro que "ahora veo prendas que llevaba hace unos meses y me parecen horrorosas. Y los looks que llevé en OT no me gustan mucho".

¿Icono feminista?

Mucho se ha hablado también del pelo en las axilas que Romero luce habitualmente, una cuestión estética en la que también se ha querido mojar esta vez. "Me da bastante pena ver que mucha gente lo critique. Es pelo y ya está, todos lo tenemos", afirma tajante, confesando que si ahora se depila "me siento rara", algo que no sucedía en el instituto, cuándo empezó a pensar que posiblemente no debía hacerlo, pero tenía vergüenza por lo que pensase el resto. ¿Gracias a este tipo de gesto es un icono feminista? Amaia no sabe si lo es, pero tiene claro que "tengo el feminismo muy interiorizado, aunque todos tenemos micromachismos. Si hay gente a la que le influyo me alegro, pero no lo hago para eso".