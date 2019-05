Dos reporteros de 'Todo es mentira' denuncian agresiones por parte de la seguridad de Vox y Unidas Podemos

Ser reportero de 'Todo es mentira' se está convirtiendo en una profesión de riesgo. El equipo lo da todo por conseguir las mejores declaraciones, pero se ve que no todos están a favor de que las logren. Y eso ha ocurrido con dos de ellos, que queriendo hablar con distintos políticos, han acabado sintiéndose agredidos por parte de los cuerpos de seguridad.

La reportera de 'Todo es mentira' y el de seguridad de Vox

La primera de ellas fue una reportera que, tras descubrirse que el candidato de Vox a la alcaldía de Pinto se juntaba con nazis de Madrid Capital, grupos como Moncloa Resiste o Skin Retiro, quiso preguntarle a Santiago Abascal si estaba informado de esto. Este no solo hizo oídos sordos ante las preguntas de la de 'Todo es mentira', sino que encima se llevó algún que otro golpe por parte del equipo de la seguridad del partido.

De poco valían las frases que exclamaba la reportera contra el ese hombre de Vox. "No me empuje, caballero, por favor. Estoy haciendo mi trabajo", le explicaba para que le entendiera, aunque de poco valió pese a que ella insistiese diciendo frases como "Me hace daño" o "No me empuje". Pero no solo hay quejas para los seguratas de Vox, sino que también las hay para Unidas Podemos.

El acto de Unidas Podemos

Dos días antes de las elecciones europeas, Unidas Podemos hizo un acto en el que estaba Pablo Iglesias. También participó María Eugenia Rodríguez Palop, candidata a las europeas por parte del partido, a quien el reportero quiso preguntar y se llevó un codazo por parte de un miembro de seguridad. "Los nervios están a flor de piel y no sabemos por qué", explica en la voz en off de la pieza.

El de seguridad de Unidas Podemos tras agredir al reportero y el cámara de 'Todo es mentira'

Luego preguntaron a Isa Serra por el tema de las donaciones de Amancio Ortega, aunque el mismo segurata quiso que esto parase agrediendo al cámara: "Oye, no me empujes", se quejaba el operador. La cámara termina en el suelo y el de seguridad todavía remató sus hechos amenazando al equipo del programa: "Como se saques en la tele te vas a enterar". El gabinete de comunicación de Unidas Podemos ha pedido disculpas al programa por el trato, algo que desde 'Todo es mentira' han agradecido.