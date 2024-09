Por Redacción |

El 8 de septiembre de 2024, Atresplayer estrenaba el mítico 'Meet the Queens' de la cuarta edición de 'Drag Race España', que se estrena el domingo 22 de septiembre. En este especial previo, el formato producido por Atresmedia Televisión en colaboración con Buendía Estudios tras el acuerdo alcanzado con Passion Distribution a favor de WOW (World of Wonder) ha presentado a las doce reinas que van a protagonizar la cuarta temporada y que lo darán todo en el Werk Room. Aquí va una lista para conocer a las drag queens de 'Drag Race España 4'.

1 Angelita la Perversa

2 Chloe Vittu

La primera drag queen que se nos presenta es. Angelita lleva 26 años haciendo drag y es muy reconocida en la escena nocturna sevillana.y con mucho humor negro, "del que te ríes sí o sí". La reina ha participado en grandes espectáculos como el "Cabaret Maldito" del Circo de los Horrores y también ha llegado a autopublicar una novela, 'Mantis Religiosa'.

Chloe Vittu viene de de Moncada y Reixach (Barcelona) y tiene 23 años. En su presentación, la drag queen cuenta que su arte está inspirado en las chonis del barrio, pero elevadas, como Ms Nina, la Zowi o Bad Gyal. A pesar de que en el 'MTQ' no las ha lucido, Vittu suele llevar unos pechos gigantes y en enero de 2022 se proclamó ganadora del Queen of Queens de Barcelona.

3 Dita Dubois

Dita Dubois tiene 37 años es de Tenerife y es la primera canaria que llega a 'Drag Race España' sin plataformas. Dubois, que también es cantante, se define como una comedy big queen. Según ella misma, su drag es el resultado de meter en una batidora a Carmen Farala, Samantha Ballentines y a Estrella Xtravaganza. Lleva más de 14 años siendo drag queen y su descaro promete no pasar desapercibido en el programa.

4 Kelly Passa

Kelly Passa llega de Madrid y tiene 38 años. La drag queen sorprende con su look de césped en la presentación, siendo un aperitivo del "surrealismo y lo punkarra" que tiene preparado para el programa. Sus referentes van desde Vivienne Westwood a Lina Morgan, pasando por Alaska, Pedro Almodóvar, Wes Anderson y hasta su madre y su abuela. En definitiva, Kelly Passa presenta un drag rompedor e inusual que derrocha creatividad.

5 La Niña Delantro

La Niña Delantro viene de Castellón de la Plana y tiene 22 años. Es una mujer trans y es la reina más joven del casting. Se define como "la guapa, la princesa del barrio, la lipsync assassin... la todo". Su drag representa una dualidad muy clara, al igual que su nombre. Por una parte, "lo lindo, lo bonito y lo cute" y por otra "la fiesta, el rollo, el concepto y lo oscuro".

6 Le Cocó

Con 28 años, Le Cocó es de Madrid y se autodefine como "el labio de la noche madrileña y la cabrona de la temporada". Su drag viene del podium, del streptease integral y "de la calle" y sus referentes son las top models de los 90, Madonna y el cine de Almodóvar. Como curiosidad, Le Cocó prestó su voz para el doblaje al español de 'Queen of the universe', el primer concurso de canto drag a nivel mundial producido por RuPaul.

7 Mariana Stars

Mariana Stars es una drag queen venezolana afincada en Madrid. Tiene 28 años y lleva su país por bandera. La reina describe su drag como una "arepa venezolana" llena de purpurina, fabulosidad y mucha espectacularidad. En cuanto a sus referentes, Stars señala a Carolina Herrera, Alicia Machado y Cocó Chanel. Mariana Stars acumula más de 13.000 seguidores en Instagram y cuenta con un canal de YouTube donde hace revisiones del formato que ahora protagoniza.

8 Megui Yeillow

Megui Yeillow es de Écija y tiene 31 años, pero vive en Valencia. Esta drag queen, que los espectadores del formato ya conocerán debido a que ha sido parte del Pit Crew del programa en anteriores ediciones, se define como la reina "musculosa" de la edición. Entre sus cualidades, Yeillow asegura destacar en el baile, en el canto y en la interpretación, haciéndose llamar "bacatriz": Bailarina, cantante y actriz.

9 Miss Khristo

Miss Khristo tiene 31 años y es de Madrid. La drag queen se presenta como la fashion queen y underground de la temporada, demostrándolo en su primera toma de contacto con el público con un tapacubos de color rosa y latas del mismo color en su tocado. Su drag viene de las editoriales de moda, de la cultura underground, de lo 'fashion', de los clubes, de la oscuridad y del sexo. El baile y la moda lo son todo para ella.

10 Porca Theclubkid

Seguimos con lo underground con Porca Theclubkid, que tiene 39 años y también es de Madrid. Esta drag queen dice dominar la comedia, la interpretación y la creación de trajes muy sorprendentes con materiales reciclados. Respecto a sus referentes, Porca señala a Divine, John Waters, el circo, el folklore español y "las amas de casa de Eduardo Manostijeras".

11 Shani LaSanta

Shani LaSanta es una drag queen de 25 años que viene de Jerez de la Frontera. Hermana de Jota Carajota, LaSanta define su drag como 'flamenco slut': una fusión de estilos, que muestra el arraigo de su etnia gitana y a la vez introduce el 'sex appeal'. Además, Shani LaSanta estuvo en la final de la Shantay Party, donde Clover Bish consiguió pasar directamente a la final de los castings de la tercera temporada. Con un inglés impoluto, la drag queen gitana cuenta que su principal virtud es cantar.

12 Vampirashian

Terminamos el casting con una nueva reina valenciana. Vampirashian tiene 30 años y señala que es "la primera cupletista" del formato y su nombre viene de la mezcla de 'vampiro' y 'Kardashian'. Tiene un maquillaje muy característico y dice ser como "señora simpática y muy elegante", pero también tiene picardía para señalar que no es como otras que lo van enseñando todo. Es buena cantando y bailando.