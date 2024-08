Javier Calvo y Javier Ambrossi serán jueces en 'RuPaul's Drag Race Global All Stars'

Por Alejandro Burrueco Marín |

Acaba de comenzar la primera temporada de 'RuPaul's Drag Race Global All Stars', una nueva versión de la franquicia de 'RuPaul's Drag Race' en la que por primera vez, como si de unos Juegos Olímpicos se tratasen, cada una de las 12 concursantes representa a un país diferente. 'Drag Race España' también estará presente en esta temporada que celebra el drag de manera internacional, pero quizás no de la manera esperada con la posibilidad de hacerse con la corona, sino a través de sus jueces.

Concursantes de 'RuPaul's Drag Race Global All Stars'

Tras permanecer como jurados en ' Drag Race España: All Stars ' y las tres temporadas previas,, por lo que tendrán el honor de sentarse junto a RuPaul Michelle Visage y Jamal Sims en el panel de jueces. Cada programa contará con jueces de diferentes países como jurados invitados, como la pareja de directores o, que ya han estrenado el panel en los dos primeros episodios.

No es la primera vez que las franquicias del programa de drag queens de RuPaul se fusionan, aunque sí de esta forma tan masiva. En 'RuPaul's Drag Race: UK vs. The World' y 'Canada's Drag Race: Canada vs. The World' ya había concursantes de diferentes países, aunque hay una clara supremacía por parte de las drags que formaban parte de las versiones del programa presentadas por la propia RuPaul. También en 'RuPaul's Drag Race: All Stars' han recibido a concursantes extranjeras como The Vivienne o Jimbo.

¿No hay drags españolas en 'RuPaul's Drag Race Global All Stars'?

Hay 12 países representados por las concursantes del nuevo formato, pero entre ellas no hay ninguna española. Uno de los mayores problemas a la hora de que las drags españolas compitan en estas ediciones es el idioma, ya que se les exige cierto nivel de inglés para participar. Es por ello que de momento solo lo ha conseguido Arantxa Castilla-La Mancha, que fue seleccionada para la segunda edición de 'RuPaul's Drag Race: UK vs. The World'.

La extremeña no es la primera española en ser juzgada por RuPaul, ya que Choriza May le tomó la delantera. También Pakita participó en una versión internacional, 'The Switch Drag Race: Desafío Mundial', pero al ser una versión chilena del programa el idioma no fue una barrera. Sharonne es una de las pocas concursantes de las que se conoce públicamente su soltura con el inglés, pero al haber ganado la segunda temporada estaría limitada a un 'All Stars' de ganadoras.