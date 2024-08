Por Héctor Alabadí |

Leticia Sabater se ha convertido en una auténtica show-woman que no deja de reinventarse. Desde que debutase como figurante en 'Un, dos, tres... responda otra vez', allá por el año 1986, la polifacética artista no ha parado de trabajar como presentadora, actriz, concursante de reality o cantante. A pesar de las críticas y memes que puedan generar sus videoclips, lo cierto es que tiene cerrados más de 200 bolos y sigue enlazando proyectos más allá del universo Mediaset España, donde pronto la veremos en 'El rival más débil'.

Hace unos meses nos sorprendía comoen Antena 3, con su alabada y apoteósica imitación de Aitana y su hit 'Miamor'. Tras esta viral actuación, Sabater fue entrevistada por Sonsoles Ónega en ' Y ahora, Sonsoles ' y fue a divertirse a ' El hormiguero ' con Pablo Motos . Sin duda, algo que no vimos venir. Peroa su extenso curriculum.

Según ha podido saber FormulaTV en exclusiva, Leticia Sabater participará en la cuarta edición de 'Drag Race España', que llegará muy pronto a Atresplayer. Pero no, no será una de las ocho reinas que conoceremos el 8 de septiembre en el 'Meet the queens' ni deliberará sobre las concursantes con Supremme de Luxe, Ana Locking y Los Javis. La intérprete de 'La salchipapa' y 'Titi cómeme el toto' formará parte de uno de los retos a los que se enfrentarán las reinas del reality, que estará muy relacionado con el programa 'Mucha marcha', que presentó en La 2 desde 1995 hasta 1999.

Su proyecto más internacional

Aunque Leticia Sabater ya ha probado suerte fuera de nuestras fronteras, este será su proyecto más internacional y global. Con 16 temporadas a sus espaldas y varias ediciones especiales, 'RuPaul's Drag Race' es un fenómeno que se ha convertido en un acontecimiento con miles de seguidores por todo el mundo. Y es que no solo podrán ver a la cantante los espectadores españoles a través de Atresplayer, porque los incondicionales del formato siguen todas las adaptaciones en la plataforma de streaming SVOD WOW Presents Plus, el hogar exclusivo de la franquicia global. ¿Será este su trampolín para conquistar territorios?