El drama de Massiel: Confiesa que prefiere morir antes de quedarse totalmente ciega

Massiel siempre se ha caracterizado por no tener pelos en la lengua cuando se trata de recordar su carrera o dar su opinión sobre diferentes temas de actualidad. Por eso, en su visita a 'Sábado deluxe' el pasado sábado 8 de febrero, la ganadora de Eurovisión 1968 dejó grandes titulares al hablar sobre la muerte y su enfermedad ocular degenerativa, por la que corre el riesgo de quedarse totalmente ciega.

Massiel se mostró muy triste en 'Sábado Deluxe' por la muerte de Cuerda y Andión

Massiel recordó apenada a dos grandes amigos que han muerto recientemente: el cineasta José Luis Cuerda y el cantante Patxi Andión. La cantante lamentó el fallecimiento del director de cine, al que consideraba "muy joven para morir". Cuerda tenía la misma edad que ella, 72 años. Sobre Andión, que perdió la vida en un accidente de tráfico, solo tenía palabras de cariño y admitió que su muerte fue "un duro golpe".

La cantante no cree que haya vida después de la muerte y está a favor de que la gente que quiera acabar con su vida pueda tomar esa decisión libremente. "Se está discutiendo en Holanda una ley con la que se propone que todas las personas mayores de 50 años que estén cansadas de vivir y quieran tomar la decisión de no vivir, una pastillita y se van. Esto me parece maravilloso, que tú puedas decidir cuándo te vas", ha expresado la artista madrileña.

"Económicamente hablando también es un ahorro para cualquier país. Los que nos queramos morir, déjennos que nos tomamos la pastillita y nos muramos", ha añadido. Ante esa afirmación, los colaboradores han querido saber si realmente deseaba no seguir viviendo. La cantante ha explicado que prefiere morir antes de quedarse totalmente ciega debido a la enfermedad ocular degenerativa que padece y que ya le ha hecho quedarse tuerta.

No quiere depender de nadie

"Yo, encantada de la vida. Si me quedo ciega, que ya soy tuerta, ¿para qué coño quiero vivir ciega? Si no puedo leer, no puedo ir al teatro, no puedo ir al cine... ¿Qué quieres que esté pendiente de una persona que me manipule? No quiero depender de nadie. Yo prefiero estar en silla de ruedas antes que estar ciega", ha explicado Massiel tajante. Los colaboradores le han recordado que podría pedir ayuda a su hijo, pero la cantante se ha negado en rotundo: "Yo no puedo ser una carga para mi hijo".

Opina sobre la ruptura de María Teresa Campos

Massiel también ha hecho gala de su sinceridad una vez más al pronunciarse sobre la ruptura de María Teresa Campos y Edmundo Arrocet. La cantante ha explicado que se emocionó mucho al ver la entrevista en la que la presentadora hablaba sobre sus sentimientos en 'Sábado Deluxe': "Sufrí mucho viendo la entrevista. Es una persona mayor, que vive sola y está desolada".

La tristeza que sintió le animó a escribir un mensaje a Terelu Campos, en el que le confesaba que pensaba que la periodista y el humorista retomarán su relación en el futuro. Una opinión con la que Jorge Javier Vázquez estuvo de acuerdo. El presentador quiso saber si Massiel también desea tener una pareja sentimental, pero la cantante piensa que "eso ya pasó" y no se muestra dispuesta a conocer a nadie: "Yo no podría meter un hombre en mi casa ni en mi cama en estos momentos".